AMLO en privado. Los simpatizantes del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se quedaron con las ganas de estar cerca de él, y se tuvieron que conformar con verlo por el cristal de la lujosa camioneta en que se trasladó. Al igual que los seguidores, hubo muchos grupos de manifestantes afuera del hotel en el que se hospedó, en la base militar El Sauz y en la residencial privada Álamo Grande, donde se formó un tumulto y no fui cuidada la sana distancia, porque había muchos que acudieron para hacerle peticiones a López Obrador, quien se dio tiempo de escucharlos y leer las pancartas, pero en ningún momento bajó el cristal del vehículo. Él sí puso sana distancia de ellos.

Otra vez. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a revolver el agua en Ahome al plantear que la construcción o no de la planta de fertilizantes de Topolobampo se dará mediante una consulta. En su visita ayer a Sinaloa, López Obrador se comprometió a eso, lo que en verdad no es nuevo. Ya lo ha dicho en otras ocasiones, pero el tiempo pasa, y nada. De inmediato, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente le tomó la palabra. Esa postura es porque el director general de la empresa, Arturo Moya, sabe que la pueden ganar porque ya hizo el trabajo social en las comunidades indígenas, lo que ya se la olieron los líderes de Aquí No, entre ellos Ulises Pinzón, que rechazan la determinación de López Obrador. Lo que no cuadra muy bien es que eso se defina por votos, y no por lo técnico y lo legal.

Tarde, pero llega. En Mazatlán ya se empezaron a levantar las voces para que se llame a cuenta a los exregidores de la anterior Administración priista y expliquen el reparto de 8.6 millones de pesos en sobresueldos y prestaciones. Este gasto es una de las principales observaciones que ha hecho la Auditoría Superior del Estado a la cuenta pública del 2018 que el Congreso del Estado reprobó. El líder local del PAN, Roberto González, ya calificó como una vergüenza que el anterior cabildo se haya repartido esa cantidad de dinero con lo poco productivo que fue. En la cuenta pública del 2018 hay por lo menos catorce observaciones principales con erogaciones millonarias que tendrán que ser solventadas.

Bien movida. Cuentan que la diputada priista Mónica López anda más que activa porque el corazón le late mucho por la candidatura a la presidencia municipal de Guasave. Sin duda que la legisladora local tiene madera, o por lo menos eso se dice en el Congreso local; sin embargo, estaría por verse si los grupos internos del tricolor en el municipio la dejan llegar, por aquello de que terminan imponiéndose los que siempre se han apoderado e impuesto a la hora de la hora. Aunque aún falta para el 2021, ya hay quienes se han manifestado y empiezan a moverse con programas de ayuda y mostrándose en las redes sociales; si no, pregúntenle también al empresario Pepe Menchaca, quien —dicen— insistirá de nuevo para ver si lo toman en cuenta.

De pasada. Sin bajar el vidrio de su camioneta, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en plena pandemia visitó algunos municipios de Sinaloa, y como era de esperarse, cientos de manifestantes se instalaron a lo largo de la autopista para expresar sus inconformidades y hacerle las peticiones pertinentes. Al presidente de México le llovieron inconformidades y molestias de todo tipo, pero la que más destacó fue la que le hicieron los acuicultores de Angostura, quienes piden de manera rigurosa eliminar el tratado para importar camarón a México desde Ecuador. Entre los manifestantes también se encontraba un grupo en conflicto por un predio agrícola en la comunidad de La Ilama, en el municipio de Angostura. Pese a todas estas situaciones, AMLO no bajó su cristal, mientras los productores esperaban algunas palabras. Ante la falta de condiciones de sana distancia, solo saludó y dijo adiós. La que lo esperó, pero un poco más allá y solita, fue la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez, quien le planteó algunas situaciones del municipio y sobre el tema de los acuicultores.