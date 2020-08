Destitución. A pesar de que se encuentran en receso luego de cerrar el segundo periodo ordinario de sesiones, en el Congreso del Estado sigue la polémica entre morenistas y priistas por el proceso de dictamen de los informes de la ASE de la fiscalización de las cuentas públicas del 2018. Esto porque el coordinador de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, insiste en su petición de destituir al presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, porque considera que es evidente su irresponsabilidad e incompetencia, así como por las reiteradas violaciones a diferentes leyes durante su desempeño, por lo que propone crear una comisión especial que analice las pruebas que presentó contra el legislador morenista y que sea revisada la Constitución del estado y la ley de la ASE. Las actividades se reanudarán hasta el martes 18 de agosto con la instalación de la Diputación Permanente, que será presidida por Marco Zazueta, quien sigue siendo blanco de señalamientos de los legisladores del PRI.

Desbandada. Con la renuncia del secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán (Sedectur), David González Torrentera, suman ya quince los funcionarios de primer nivel que han dejado el gabinete del morenista Luis Guillermo Benítez Torres. La salida del que una vez fue la mano derecha del munícipe es la confirmación de una serie de trascendidos sobre las desavenencias que privan al interior de la Administración municipal por una supuesta actitud despótica e imposiciones de la presidencia municipal, que poco tienen que ver con los ideales de la Cuarta Transformación. «El Gobierno municipal ha perdido el rumbo», dijo González Torrentera al dejar el cargo, y es la misma imagen que han pintado los otros catorce exfuncionarios de la Administración morenista.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Vedetismo. Dicen que flaco favor le hace el diputado federal de Morena en Ahome, Iván Ayala Bobadilla, a su jefe de bancada, Mario Delgado, al darle el respaldo público en sus aspiraciones por la presidencia del partido, que está más dividido que nunca por la ambición de poder de unos y de otros. Más allá del planteamiento de que la elección sea por encuesta abierta a la ciudadanía, se habla de que el pronunciamiento de Ayala Bobadilla le resta en lugar de sumarle a Delgado. Esto porque el diputado federal no es bien visto entre los morenistas, mucho menos en la sociedad civil, porque no se ve que traiga beneficios a Ahome. Es solo «levantadedo» en la Cámara de Diputados para cobrar sus jugosas dietas. Esa manifestación pública fue interpretada por muchos como vedetismo político para tratar de seguir en el carro de la 4T tras terminar su gestión el próximo año.

Los ignoran. Los que parece que no le han tomado mucha importancia a las recomendaciones como medida preventiva contra el COVID-19 son los representantes de las instituciones bancarias, pues a pesar de que en reuniones con ellos les han hecho ver la necesidad de que al dar servicio a los clientes implementen medidas estrictas para evitar más contagios de dicha enfermedad, como es el uso de cubrebocas y sana distancia, simplemente en los hechos no se ven los resultados. Ante esta situación, la alcaldesa Aurelia Leal dijo que buscarían un nuevo acercamiento con los representantes de los bancos para hacerles otra vez la solicitud y ver si ahora sí les hacen caso, que estaría por verse, pues pareciera que ahora la situación está más relajada, y si no hicieron caso cuando había mucha más preocupación, menos se cree que lo hagan ahora. Ojalá y sí atiendan.

Que siempre no. Debido a la incertidumbre que genera el tema de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los comerciantes del Évora ponen en duda la organización de la Expo Feria Canaco 2020, incluso hasta el sorteo que se venía realizando año con año. El presidente de la Canaco del Évora, Miguel Antonio Castro Vázquez, a mediados del año dijo que su intención era reactivar esta feria para ayudar al sector comercial; sin embargo, las mismas condiciones económicas de los comerciantes y la situación de la pandemia no permiten pensar en esta organización, debido a que es un proyecto costoso, y la situación financiera no permite correr un riesgo económico, por lo cual la tendencia es a permanecer sin esta celebración y la cancelación del sorteo.