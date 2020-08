Vetos. Los acuerdos emitidos por el pleno del Congreso del Estado de los informes de las cuentas públicas no han sido los únicos que no han sido publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, porque hasta el momento han corrido con la misma suerte los decretos con reformas aprobadas por los diputados locales, entre ellos la Ley de Obras Públicas y la reforma que dota de autonomía presupuestal a lo poderes legislativo y judicial, y los organismos autónomos. Los legisladores de Morena han criticado mucho al gobernador Quirino Ordaz Coppel por este tipo de prácticas, a lo que ellos califican como «veto de bolsillo». La actual legislatura, con mayoría morenista, ha tenido muchas confrontaciones con el Ejecutivo estatal, que por primera ocasión no tiene el control del Congreso, y así seguirán en el último año de su Administración.

Movilización. Los trigueros del Valle del Carrizo no se conformaron con la promesa del Gobierno federal de que los apoyos se los van a pagar el próximo año, cuando habían ofrecido que se los saldarían en este año. Tengan éxito o no, mañana van a empezar una jornada de movilización para presionar con el fin de que les liquiden ese apoyo «a la de ya». Una de las primeras acciones es la toma de la caseta de San Miguel, que diferentes grupos sociales han tomado como punto para la protesta. Leonel Machado, líder de los trigueros, ya la cantó, aunque puede que esto le cause roces con algunos de sus compañeros morenistas que no quieren tocar con el pétalo de una movilización al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quieren apoyo. Ayer se cumplieron tres días consecutivos de protestas por parte de los pescadores de altamar y trabajadoras de las congeladoras, quienes exigen la restitución del financiamiento para la compra de combustible. Temen que los altos precios del diésel marino obligue a las flotas camaroneras a suspender la próxima temporada de capturas. Los inconformes se reunieron ayer con representantes de la Conapesca, pero no llegaron a ningún acuerdo, pues demandan una reunión inmediata con el comisionado nacional de Pesca, Raúl Elenes Angulo. Los pescadores se instalaron de manera permanente en la entrada a la planta de Pemex hasta que el comisionado llegue al lugar. Se sabe que los manifestantes empezaron a exhortar a otros sectores de la pesca también afectados por los recortes presupuestales de la Conapesca para que se sumen al movimiento.

Preocupación. A escasas semanas de que inicien las labores de preparación de tierras para cultivos, los productores agrícolas de Guasave continúan con la incertidumbre de qué será de ellos para el próximo ciclo, pues aunque han estado fluyendo los apoyos, estos han sido depositados muy lentamente. Además, con la tendencia que hay por parte del Gobierno federal, y teniendo en cuenta el impacto económico a consecuencia del COVID-19, no saben cómo quedará el presupuesto federal en el 2021 para la actividad. La situación se prevé complicada en cuanto a la asignación de recursos para el campo, aunque en los últimos años les ha ido mal en ese aspecto, con o sin pandemia.

En veremos. El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, se encuentra analizando la posibilidad de la cancelación de la tradicional fiesta del Carnaval Guamúchil 2021, debido a que asegura que no son solo los seis días de fiesta, sino que la organización empieza desde el mes de septiembre. Esta situación lo tiene en la indefinición debido a que consideró que sería imprudente de su parte como autoridad la organización de una fiesta masiva como el Carnaval Guamúchil, por lo que considera que se establecerá un tiempo considerable para ver cómo evoluciona la pandemia por el COVID-19 y como se encuentran los avances médicos para tomar la decisión de cancelar o avanzar en la organización que año con año se ha venido realizando.