Tercer Piso

¿Así como? También a la Comisión de Búsqueda de Personas el Gobierno estatal le adeuda el recurso que le fue asignado por el Congreso, lo cual han reprochado integrantes de algunos colectivos. Para cumplir con el Gobierno federal, en Sinaloa fue formada esta comisión, pero, al igual que la de Atención a Víctimas del Delito, no puede operar como debe porque no tiene recursos ni para lo más indispensable. El gobernador ya no la tendrá tan fácil, porque algunos familiares de personas desaparecidas ya están dispuestas a realizar un plantón indefinido en el Palacio de Gobierno para exhibir a nivel nacional lo que está pasando en Sinaloa. Aquí no se busca a los desaparecidos por falta de recursos, tampoco son apoyados con despensas u otras necesidades. Los inconformes aseguran que el recurso de estas comisiones no se ve que sea invertido, pues no está llegando a ningún grupo vulnerable.

Sin acuerdo. Más por los intereses creados, los diputados locales Juan Ramón Torres y Cecilia Covarrubias se convirtieron en las cartas fuertes de Morena para la candidatura a la alcaldía de Ahome. Es decir, de entre uno de ellos será elegido el abanderado, lo que provocó inconformidad de los morenistas ahomenses, porque no los están tomando en cuenta en la decisión. Se habla de que en la pasada visita de Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, este habló con los dos para que se pusieran de acuerdo para la definición, en la que ni Torres ni Covarrubias cedieron. Dicen que a Ramírez Cuéllar no le pareció la postura de ambos. Como no se ponen de acuerdo y el partido está dividido, algunos refieren que el líder morenista les dejó ver que la candidatura se la dejaría al PT, que la está pidiendo en la coalición.

¿Negocio? En Concordia, un programa para la entrega de despensas se ha convertido en uno de los factores de mayor crítica para la Administración municipal que encabeza el priista Felipe Garzón. El plan de apoyos fue rechazado por algunos ciudadanos, pues pedían 50 pesos por cada uno de los paquetes de alimentos, cuando en otros municipios eran entregados gratis debido a la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19. Ahora, Jesús Alberto Ornelas, regidor por el PRI, exige una auditoría, pues —refiere— el dinero recaudado con el reparto de las despensas (250 mil pesos, aproximadamente) ha sido facturado como gasto por parte del Sistema DIF. Como ya se ha hecho costumbre, Garzón dio respuesta a través de las redes sociales y acusó al «mismo regidor de siempre que culpa al DIF de irregularidades» de mentir una vez más. El caso parece que dará mucho más para comentar.

Simulación. A propósito del proceso de renovación de la directiva del sindicato de la Jumapag en Guasave, donde Roberto Acosta Quevedo busca seguir en el cargo por seis años más y poder completar 18 años continuos, corre fuerte el rumor por la paramunicipal de que todo es una simulación, pues la planilla que registró Israel López le dará más beneficios que perjuicios. La versión tiene lógica, pues Israel, quien registró la planilla amarilla, estaba como secretario de trabajo en la directiva actual, y donde todos saben que jamás daría la contra a Roberto. En el caso se desconoce la postura que vayan a asumir las autoridades municipales, pues hay que recordar que con Acosta Quevedo han llevado la fiesta en paz, a pesar de que la alcaldesa Aurelia Leal recalcaba que en su Gobierno no habría cabida ni respaldo a sindicatos abusivos con prestaciones y pagos tan altos como se habían venido haciendo. Ya veremos.

La solidaridad. Son abandonadas las canchas deportivas por el momento, y se toma la gestión social y la solidaridad para colgar la imagen de los aspirantes a las candidaturas, que deberán distribuir en diciembre próximo. Debido a la pandemia del COVID-19, aquellas grandes promociones que se realizaban en los campos deportivos fueron detenidas, como pinta de bardas y en todos los uniformes y nombres de torneos deportivos, y no hay fecha de apertura, y como aquellos que se consideran en posibilidades están con el pie en el acelerador, buscan en la donación de implementos, de equipos de protección de salud, de alimentos para las guardias COVID-19 en los hospitales y en la desinfección gratis el espacio para colgar su nombre e imagen como la mejor propuesta para ser tomados en cuenta, como ocurre en Salvador Alvarado con el exalcalde Flavio Sánchez Rivera, el exgerente de la Japasa Armando «Iguano» Camacho y Alfredo «Facilito» Gaxiola, entre otros, a los que la bondad les surgió en época preelectoral.