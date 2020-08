Alto a los abusos. Los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Culiacán, con el respaldo del Stasac, se manifestaron ayer para exigir un alto a los abusos, a las violaciones al contrato colectivo de trabajo y a sus derechos laborales que cometen funcionarios de la Administración municipal que encabeza Jesús Estrada Ferreiro, a quien le exigen que respete el contrato colectivo de trabajo. En estos casi dos años de este Gobierno, los sindicalizados han perdido muchas prestaciones que han ganado con el paso de los años, y además los están dando de baja, acusándolos de malos trabajadores. Nunca antes en la historia del Ayuntamiento de Culiacán habían sido denunciados tantos abusos y atropellos contra el personal de base.

Por adelantado. Quienes crearon intereses con el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, son los únicos que no ven que será una pesada carga para el PT-Morena-Verde Ecologista en las elecciones del 2021. Por eso, la mayoría de los morenistas de Ahome ya responsabilizan a los diputados locales morenistas, sobre todo a Graciela Domínguez, de los resultados desfavorables que dan por adelantado por el desencanto que provocaron los excesos, los privilegios, la corrupción, los desfiguros, entre otros factores, del Gobierno de Chapman, protagonista principal del trienio sin igual. Esto porque los legisladores han tenido la oportunidad de ponerle freno a Chapman, pero lo han protegido. Los líderes morenistas, entre ellos Lucio Tarín, sostienen que el precio de sostener a Chapman lo pagarán en el 2021. Después, que en Morena no anden buscando las causas de la debacle electoral.

Preparados. En Mazatlán se adelantó la polémica carnavalera, y tiene como protagonista al alcalde de Mazatlán, quien sostiene que la fiesta no está asegurada, con todo y que ya se presentaron las convocatorias con una fiesta donde no se regateó el despliegue artístico. Luis Guillermo Benítez Torres refiere que su Administración no tiene una bola de cristal para adivinar cuáles serán las condiciones epidemiológicas a principios del próximo año, pero si la incidencia de la pandemia por COVID-19 no baja, la fiesta sería suspendida. Advierte también que la celebración no se puede cambiar de fecha, como lo han declarado otros funcionarios, pues los tiempos para ello están dados, y de realizar la fiesta, sería del 11 al 16 de el febrero. Al parecer, el morenista está dispuesto a correr el riesgo de hacer gastos millonarios del erario en la contratación de artistas (que piden pagos adelantados y solo devuelven una parte si el evento es cancelado); la construcción de carrozas, cuyos diseños requieren trabajo de varios meses; y el levantamiento de toda una infraestructura para el servicio sanitario, iluminación y seguridad pública, que no se hacen en una ni en dos semanas... o eso quiere hacer creer a los ciudadanos.

No fue Susana. Ayer, que el Gobierno municipal de Guasave puso la primera piedra para la construcción de nuevas instalaciones de la barandilla en la Dirección de Seguridad Pública, llamó mucho la atención la alta concentración de personas, entre funcionarios de todos los niveles, empleados y elementos de la Policía Municipal, pues si bien es cierto que toda obra es importante, en este caso parece que les importó más el lucimiento que la prevención contra la COVID-19. El acto fue realizado a la vieja usanza de Administraciones priistas, donde todos seguían a los alcaldes para aplaudirles, pero además de que ha sido algo que han criticado los que hoy están en el Gobierno, la realidad es que los tiempos no están para eso.

Con guillotina en mano. Analizando muy detenidamente se encuentra el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, la lista de las nóminas del municipio, pues la disminución de los recursos con los que se encuentran trabajando debido al recorte presupuestal del Gobierno federal y a los mismos ingresos obtenidos con la captación de pagos, entre otros, no brinda un panorama halagador, y antes de que las condiciones lleguen a números rojos, la opción es reducir el número de personal laborando, por lo cual se espera la reducción general de todos los trabajadores que permita llevar un equilibrio en los gastos que tiene el municipio en el pago de la nómina de mil 97 personas, entre los que se encuentran sindicalizados, personal de confianza y jubilados.