Vetos. Los diputados locales se le fueron con todo al gobernador Quirino Ordaz Coppel por ignorar los decretos emitidos por el Congreso del Estado, lo que califican como «veto de bolsillo», al negarse a publicar en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa cinco de estos decretos; además por no respetar el Presupuesto de Egresos que también aprobaron. Cuestionaron que el mandatario estatal no haya otorgado los recursos presupuestados a la Comisión de Atención a Víctimas del Delito ni a la Comisión Estatal de Búsqueda, y calificaron como incongruente que no quiera destinar recursos para atender a víctimas del delito, pero sí invierta en obras superfluas, como la remodelación de vialidades en Mazatlán y la construcción del estadio de futbol, pero además que se niegue a entregar estos recursos justificando problemas financieros, cuando está en proceso de compra e instalación de elevadores para el estadio de futbol, lo que demuestra una falta de sensibilidad de Ordaz Coppel. Finalmente, la Diputación Permanente aprobó un exhorto dirigido al Ejecutivo estatal para que publique de manera inmediata los cinco decretos pendientes, los cuales fueron aprobados por el pleno del Legislativo.

El daño. En lugar de apagar el fuego, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, lo reavivó tras mandar un mensaje sentimentalista luego de que su hijo protagonizara un accidente en unos arrancones en una de las calles de El Fuerte, en el que murió un joven. Si los familiares se habían mantenido al margen de las manifestaciones de «políticos» que aprovecharon la coyuntura para criticarla, las declaraciones de Nubia Ramos los indignó, porque resulta que no les ha dado ni las condolencias. Incluso, fue tanto el enojo de los familiares del joven Rodolfo, que realizaron una manifestación que tuvo mayor impacto que la que hicieron los adversarios políticos de la alcaldesa. Lo que no agradó a muchos es que Nubia Ramos diga que el pecado de su hijo es ser hijo de la presidenta municipal, cuando en realidad el problema es otro, dicen los fortenses: la tolerancia que ella ha tenido a la conducta excesiva del joven desde que ella es presidenta municipal.

A rendir cuentas. En Mazatlán se empiezan a hacer las indagaciones para solventar las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado a la cuenta pública correspondiente al 2018. Los exfuncionarios que trabajaron durante la Administración del priista Joel Bouciéguez empezarán a ser llamados a cuentas, no solo por el ejercicio de más de 8 millones de pesos en sobresueldos, sino también por la erogación de casi 21 millones de pesos en la realización del Tianguis Turístico. El Ayuntamiento gastó más de 18.2 millones de pesos en el montaje del Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018, y otros cuatro en conceptos que no firmaron parte de la misma. Estas son solo dos de casi catorce observaciones que el Congreso del Estado exige transparentar.

Desastre. La lamentable situación que se vivió en Guasave la noche del lunes y por la mañana de ayer, con fuertes rachas de viento que se registraron, puso a prueba la capacidad de las propias autoridades y evidenció lo frágil que somos ante posibles embates de la naturaleza. Aunque las labores de liberación de vialidades que fueron obstruidas por árboles caídos inició esa misma noche, para ayer aún se veía la afectación, sobre todo en el tema de los servicios como energía eléctrica y agua potable, pues en muchas comunidades estuvieron reportando fallas e interrupciones que para nada fueron del agrado de los usuarios, quienes puntualmente pagan el servicio, y este simplemente falla al primer ventarrón. Ojalá se aplicaran más los de la CFE en el tema, pues esto apenas es el inicio de la temporada de lluvias.

No va a ser tan fácil. Para muchos de los políticos que no han recibido «apoyo» en sus partidos y quienes han visto en Morena la oportunidad de ser tomados en cuenta para buscar una candidatura, la delegada en Sinaloa, Carol Berenice Arriaga, les advierte que habrá filtros para evitar que se afilien «candidatos» con intereses solo personales y no por convicción ni por principios que sustenta el partido. Aseguró que se aplicará un requisito de elegibilidad, porque si bien es cierto que el crecimiento exponencial que ha tenido Morena en poco tiempo es bueno, se buscará que los simpatizantes conozcan los principios que los rigen, así que si quieren ser candidatos deberán por lo menos leerlos, porque no va a candidatear a quien tenga solo intereses personales.