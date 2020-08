Hay prioridades. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ha sido blanco de críticas de los diputados locales de diferentes partidos por no ejecutar los recursos que ellos aprobaron en el Presupuesto de Egresos del Estado, y han sido reiterativos en señalarle los gastos superfluos y dejar sin recursos para atender a las víctimas del delito, al personal médico de los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado y a los niños con cáncer. Esto porque mientras destina recursos públicos no presupuestados para construir un estadio de futbol en Mazatlán y actualmente está en proceso de compra e instalación de elevadores para este inmueble, los niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Pediátrico sufren por el desabasto de quimioterapias, y a pesar de que fue hecho el compromiso de surtir todos los medicamentos esta semana, hasta ayer todavía eso no ocurría. Es mucha la desesperación que tienen los padres con hijos con cáncer porque la salud de sus niños se agrava por la suspensión del tratamiento, y por otro lado se sienten indignados de que para el gobernador y su Administración hay otras prioridades.

¿Travesura? Como reguero de pólvora corrió la versión de que el presidente del PRI en Sonora, Ernesto de Lucas, habló con el campeón mundial de boxeo Jorge «Travieso» Arce para que sea su candidato a la gubernatura. Todo se desprendió de una foto en la que aparecen con el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Anoche, el mochitense desmintió la versión y culpó a las redes sociales de «ver moros con tranchete» solo porque va mucho a Hermosillo. Algunos dicen que sí es cierto, pero como todavía no está bien amarrada la aspiración, el Travieso salió con que es una travesura de las redes. ¿No será parte de la desesperación del PRI de cara al 2021? Ya se verá.

¿Cumplió el encargo? Al iniciar la Administración federal, en una visita que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, realizó a Mazatlán, este encomendó de manera directa y pública al senador Rubén Rocha Moya la atención inmediata del problema de los desplazados. La indicación del mandatario derivó en tres reuniones con las familias que lo perdieron todo por la violencia prevaleciente en las zonas altas del sur de Sinaloa. Más de dos años han pasado desde entonces, y los casi 400 refugiados en Villa Unión y Mazatlán no han recibido más que despensas, cobijas, a veces colchonetas y muchas promesas. ¿Esa es la ayuda que la instrucción directa del presidente de la república es capaz de generar? El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, que encabeza Salvador Reynosa, no cesa de dar largas a la entrega de pies de casa que urgen las familias para darles un futuro a sus hijos; pero las promesas no pasan de eso, y solo generan esperanzas. La de los desplazados del sur de Sinaloa es una tragedia social que se repite en el centro y en el norte de la entidad, con iguales resultados.

Indignación. Notablemente molesta fue percibida la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, luego de que un tribunal administrativo de Los Mochis emitiera un resolutivo en el que ordena que el municipio retire la celda contenedor de basura ubicada en el predio cercano al poblado El Mezquitón. Según lo dicho por la mandataria, esto obedece a todas luces a un revanchismo por parte de la empresa PASA, además sugirió también que hay tintes políticos en el proceder, teniendo en cuenta que los comicios están a la vuelta de la esquina.

Duro y directo. A palazos es como quieren evidenciar la mala Administración que ha venido realizando el secretario del Ayuntamiento de Mocorito, José Noé «Güero» Contreras Avendaño. Cuando se tomó la determinación de quitar la caja chica a los funcionarios, a excepción del presidente municipal, Guillermo «Memito» Galindo, el tesorero municipal fue muy explícito en aclarar que el único que no había hecho entrega de la caja había sido el secretario, pero este salió a decir que no se la había gastado y que no se había comprado sus medicinas, que ya que lo hiciera la entregaría. De inmediato le entró al quite el regidor por el PAN Eduardo Sánchez Robles, quien hasta por escrito le hizo la solicitud de aclaración, acción que avaló el alcalde como una forma de presión. Pero no ha de negar Memito que el Güero Contreras siempre ha sido su piedra en el zapato, pero como fue una condición que le pidió su líder del PAS en Sinaloa, lo ha mantenido ahí; pero se dice entre los pasillos de la presidencia que de nueva cuenta Noé Contreras despertó interés en la silla del alcalde. Le están lloviendo todos los prietitos que ha venido realizando en su Administración.