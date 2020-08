Tercer Piso

Aprovechados. Que el cobro de las cuotas voluntarias escolares están prohibidas es el lema de muchos políticos en la actualidad, pero solo traen ese discurso para generar simpatías, porque cuando van a una escuela y les solicitan una obra, alcaldes y hasta el propio gobernador dicen: nosotros ponemos tanto, y por parte de la escuela ¿cuánto se van a poner? La cuota escolar no debería ser obligatoria. ¡Claro que no! Sin embargo, en algunos planteles, ante la desesperación de las malas condiciones de la infraestructura, algunos directores y asociaciones de padres de familia la empiezan a exigir, lo cual tampoco debería ser, porque bien lo dice: es voluntaria. Este tema es muy complicado porque el Gobierno solo paga la nómina de los maestros, y por eso se dice que la educación es gratuita, pero no aporta para el mantenimiento de las escuelas. Ahorita este tema se vuelve más complicado y sensible porque muchos padres de familia están sin empleo y no pueden pagar. Lo bueno sería que a los planteles les llegaran los recursos para el mantenimiento, como lo prometió el presidente de la república, pero esto no ocurre, y a las pocas escuelas adonde ha llegado es un apoyo raquítico. Lo cierto es que hasta el regreso a clases se verá que del discurso de los Gobiernos estatal y federal a los hechos hay mucha diferencia, y se verán planteles sucios y descuidados, y no habrá de dónde tomar recursos, porque están desalentando a los padres que pueden dar las cuotas voluntarias a que no la den.

¿Cumplimiento cabal? Hoy, el cabildo de Mazatlán realizará una sesión extraordinaria para que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ofrezca una disculpa pública a la síndica procuradora Esa Isela Bojórquez Mascareño por haber ejercido violencia política y hostigamiento laboral en su contra. La disculpa del alcalde se dará luego de que el Tribunal Estatal Electoral diera un segundo fallo y un ultimátum de cinco días hábiles para el cumplimiento a la orden. El munícipe morenista había postergado de manera indefinida la ejecución del primer fallo, por lo que la síndica procuradora interpuso el 3 de julio un recurso de incidente por inejecución de sentencia. La disculpa pública no es la única acción que el Gobierno municipal deberá cumplir, pues también debe ser publicada en medios locales de información. Bojórquez Mascareño también interpuso una queja porque ni Oficialía Mayor del Ayuntamiento ni Tesorería le ha entregado información sobre algunos temas que investiga.

Paso dado. La diputada local morenista de Ahome, Cecilia Covarrubias, no anda realizando conferencias de prensa para mostrar sus aspiraciones por la alcaldía y posicionarse como otros lo están haciendo. No. Ella optó por mostrarse apoyada por algunos funcionarios del Gobierno del alcalde Guillermo «Billy» Chapman. Uno de ellos es el director del Instituto Municipal del Deporte, Felipe Juárez. Con este apareció en el acto de toma de protesta del nuevo Comité Municipal de Dominó. Ahí, hasta se le dio el uso de la voz. El problema es que algunos dicen que Covarrubias tomó el camino accidentado, porque la estructura del Gobierno chapmista, incluida la del deporte, es un cartucho quemado.

Preocupados. Hubo reapertura, mas no reactivación del comercio en Guasave, es el comentario generalizado de quienes integran este gremio. Esto porque, a poco más de cuatro meses de que termine el 2020, han dado ya por sentado que este fue un año perdido, comercialmente hablando. Consideran que han faltado estrategias para reactivar las ventas de verdad, y a estas alturas no ven muchas acciones para arreglar la situación. Pero ¿a quién se culpa en estos casos? Si la situación económica al interior de los hogares ha sufrido duros golpes, sin excepción, y la gente no tiene dinero, es difícil que la economía mejore.

¿Y la autoridad? Sin restricción ni control alguno, los comercios siguen invadiendo las banquetas en diferentes calles del centro de la ciudad de Guamúchil, y se han vuelto intransitables, lo que ha motivado el descontento de peatones. La pregunta aquí es si el oficial mayor José Antonio Gallardo está tomando medidas más allá de la supervisión, o si el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez está considerando acciones en este tema que permitan una mejor circulación, porque hasta la fecha no se han visto mayores resultados, y ni decir que están planeando cómo llevarlo a cabo, por que ya es problema de años. A pesar de que las autoridades aseguran que han aplicado sanciones, parecieran no surtir efecto dichas medidas.