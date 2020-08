¡No más muertes! El personal médico de Culiacán estalló en contra de las autoridades por la falta de apoyo y las decisiones en el manejo de la pandemia por el COVID-19. Ayer por la mañana amanecieron en diferentes puntos de la ciudad varias mantas, y afuera de la catedral colocaron cuatro coronas y cuatro arreglos con flores, dedicadas a los médicos que han perdido la vida en cumplimiento de su labor. Los trabajadores de la salud se declararon bajo protesta y no quieren ser parte de la estadística de muerte, por ello piden la no apertura de antros, casinos y bares. Durante toda la pandemia ha habido muchas quejas del personal médico por la falta de equipo de protección en los hospitales, y no ha sido resuelta por las autoridades, que han autorizado la apertura de casi todos los giros cuando el semáforo se mantiene en rojo en Culiacán, con más de 350 casos activos.

Peligro latente. Desde la reactivación turística el 1 de julio, Mazatlán no ha podido salir del semáforo rojo, que lo señala como zona con peligro máximo de contagio. Por el contrario, la incidencia de casos activos de COVID-19 se ha ido incrementando gradualmente, hasta duplicar la cantidad mínima que requiere para pasar al semáforo amarillo. En los últimos días, la Secretaría ha reportado 177 y hasta 204 casos activos en el puerto. La situación ha prendido la alerta de las autoridades, al grado de que el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres advirtió la probabilidad de que Mazatlán sea cerrado de nuevo, ahora por un periodo de hasta tres meses. Esto porque, a su juicio, los ciudadanos no muestran mucha voluntad de acatar los protocolos preventivos.

Los permisos. Se habla de que el director general de Gas y Petroquímica de Occidente, Arturo Moya, está tranquilo después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera referencia al tema de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Esto porque Moya aclara que tiene todos los permisos en regla y la documentación que ampara la propiedad del terreno, lo que ya se sabe desde hace mucho tiempo. Por eso extrañó a muchos que López Obrador señalara la falta de permisos y claridad en el terreno. Como que alguien no le está informando correctamente a López Obrador del tema. En realidad, lo único que le falta a GPO es que un juez de distrito resuelva dos amparos que están pendientes, y lo demás viene por añadidura.

Tema pendiente. El tema del Centro de Justicia Penal en Guasave continúa siendo uno de los pendientes en materia de impartición de justicia en el municipio, pues a pesar de que ya fue asignada la obra a una empresa constructora desde inicios del año, aún hace falta que el Poder Judicial emita la creación de un nuevo circuito judicial para Guasave. A decir de la diputada local Flora Miranda Leal, ya que se tenga tendrá que haber un plazo de ocho meses, aproximadamente, en lo que se prepara la propia construcción donde serán atendidos los asuntos. Dijo que han estado gestionando ante el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, y lo que se requiere es el espacio garantizado para la creación del circuito judicial. Ya se sabrá próximamente el giro que toma esta intención. Por lo pronto, los asuntos legales se seguirán turnando a Angostura, así como los de Sinaloa municipio.

Las compras al compadre. Luego de que fuera ventilado que el municipio de Mocorito ha invertido más de 4 millones de pesos en la compra de material para plomería y electricidad, el tesorero Jaime Angulo dijo que esta inversión era un logro en bien del municipio, que él mismo había hablado con el empresario, que además de ser su proveedor es su compadre, para realizar las compras, situación que el regidor del PAN Eduardo Robles Sánchez avaló y consideró que es un logro para el municipio, y asegura que la dirección fiscal, que es una casa habitación, no es problema ante la ley. Sin embargo, olvidaron la palabra nepotismo, que es lo que está cometiendo el tesorero al favorecer a su compadre sin llegar a la licitación para la compra, sino haciendo la solicitud directa al empresario.