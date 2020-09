Alcalde de oficina. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se ha caracterizado por gobernar alejado de la población y de los sectores de la sociedad; ha preferido el enfrentamiento y el distanciamiento en lugar de privilegiar el diálogo para conciliar. Estas actitudes soberbias y a veces groseras han sido motivo de críticas de diferentes actores políticos, particularmente de panistas, que han sido la única oposición a su Administración. La dirigente del PAN en Culiacán, Guadalupe Preciado, pidió a Estrada Ferreiro salir de su cómoda oficina y del aire acondicionado para atender las demandas y las necesidades de los culiacanenses, que con la pandemia se han multiplicado, y su Gobierno no ha brindado ningún tipo de apoyo, por lo que considera que la Cuarta Transformación en Culiacán ha sido una transformación de cuarta.

A la carga. Al parecer, grande le quedó el saco al secretario de Agricultura estatal, Manuel Tarriba, para resolver el problema de los productores de trigo del Valle del Carrizo que no han recibido el pago de sus cosechas que entregaron hace más de un año a la empresa Multigranos. El fideicomiso solo fue un engaño porque ya pasó mucho tiempo para que se concretara, y nada. Las partes, entre ellos el Gobierno federal, solo se volvieron puros pretextos para no firmarlo. Por eso, los productores tomaron ayer de nueva cuenta la caseta de San Miguel, acción que no será la única; y vienen más fuertes, porque les quieren ver la cara, ya que el financiamiento del fideicomiso no alcanza para pagarles a todos. Lo que les da más coraje es que la excusa para no firmar el fideicomiso es que se requieren cuatro millones y medio de pesos para el pago de impuestos, que nadie quiere poner; pero para otras nimiedades sí tienen.

Frustración. Muy mal inició la semana para el sector pesquero, luego de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, anunció en la conferencia mañanera de este lunes que no habrá subsidio para la compra de combustible. La noticia cayó como balde de agua fría a los pescadores sinaloenses, quienes confiaban en un resultado a favor debido al diálogo establecido con el Gobierno federal a través de la Conapesca. El fin de semana los trabajadores del mar exigieron una respuesta inmediata, y el presidente se las dio en conferencia. La propuesta era de 5.44 pesos por litro de diésel marino, casi lo mismo que recibieron el último año de la Administración que encabezó Enrique Peña Nieto. Ayer los pescadores se volvieron a plantar afuera de las oficinas de la Conapesca.

Manda mensaje. En la sesión de cabildo de ayer, regidores aprobaron por unanimidad que el Gobierno de Guasave, a través de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Jurídica, pueda realizar los trámites y los actos tendientes a la adquisición de un inmueble donde buscarán construir e instalar el relleno sanitario para la disposición final de la basura. En medio de toda la polémica que ha envuelto dicho tema en esta Administración, la alcaldesa Aurelia Leal no desaprovechó el momento para señalar que la Administración que representa se ha visto obstaculizada de una u otra forma por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que representa Carlos Gandarilla en el Gobierno del Estado, a quien acusó de que constantemente ha enviado oficios al Gobierno municipal, cuando antes no se habían preocupado por hacerlo, y mucho menos lo han hecho con otros quince municipios que depositan la basura al aire libre, por lo que ve una franca acción en contra de su Administración.

La relación. La forzada relación iniciada entre José Noé «Güero» Contreras Avendaño, exsecretario del Ayuntamiento de Mocorito, y el alcalde Guillermo «Memito» Galindo terminó con la solicitud de su renuncia. A principios del primer periodo como alcalde emanado del PAS se buscaba por todos los medios que se pudiera fortalecer la relación debido a que a Memito le impusieron la presencia del Güero, quien llegó como de todas todas porque ya había estado al frente de ese municipio y porque traía el aval de su presidente estatal del PAS, situación que fue trabajando durante ese periodo. Con la reelección de Memito la situación continuó, porque lo único que le cambió al presidente es el cuerpo de regidores, ya que todos sus funcionarios permanecieron, pero ya con una mejor relación con el jefe político de su partido, tanto que le permitió hacer el cambio que hace mucho estaba solicitando. Esto porque Noé Contreras había venido saliéndose de la línea e incluso decía a voz abierta de su interés de buscar la candidatura a la alcaldía por su partido, situación que —cuentan muchos— no le gustaba tanto al alcalde, quien ya preparaba a su ahora también extesorero Jaime Angulo.