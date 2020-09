Sale de su oficina. Luego de que fuera calificado por el PAN como un alcalde que no sale del aire acondicionado y que no escucha ni atiende las demandas de la sociedad, Jesús Estrada Ferreiro decidió salir de su cómoda oficina y caminó por las calles del centro para dialogar con los comerciantes, con quienes llegó a un acuerdo para abrir dos calles más a partir de hoy, y una vez abiertas retirarán el plantón que mantienen desde hace un par de semanas afuera del Palacio Municipal. El presidente municipal es el primer contacto entre la población y las autoridades, por lo que no puede encerrarse a hablar e ignorar las demandas y los conflictos que se presenten. Tan sencillo que es hacer caso al dicho «hablando se entiende la gente».

Contrasentido. En Mazatlán, la Administración morenista mantiene la prohibición de las fiestas. Bueno, eso solo en el caso de los salones que para ello se rentan, pues en la práctica cada fin de semana el puerto está lleno de fiestas, lo mismo en restaurantes, bares, cantinas y antros, donde pese al semáforo rojo en el que permanece la ciudad, ya hay una relajada vida social. El Ayuntamiento encabezado por el polémico Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres ya advirtió que permitirá la reapertura de los salones y de los clubes sociales hasta que baje la incidencia de nuevos casos confirmados, y para ello esperará a que por varios días sean reportados menos de 22. La incidencia se mantiene por arriba de los 30, y tan solo el martes se reportaron 38 casos nuevos.

Oídos sordos. Además de la manifestación que hicieron los pescadores por la tardía fecha para el levantamiento de la veda, ahora se agrega la falta del subsidio al diésel marino. Ayer, el senador Mario Zamora agarró el toro por los cuernos. Habló fuerte en la tribuna del Senado para pedir que cuando menos sean aplicados estímulos fiscales a la gasolina y al diésel para apoyar a los sectores pesquero, acuícola y agropecuario en este tiempo de crisis, porque son actividades estratégicas para la seguridad alimentaria del país. Ante la falta de los estímulos a la gasolina ribereña y al diésel, resulta incosteable la operación de embarcaciones y granjas, por lo que se pone en riesgo el empleo de miles de pescadores ribereños, de altamar y acuicultores, principalmente de Sinaloa, además de que muchos de ellos viven en zonas vulnerables, donde este tipo de actividades son la única opción digna, productiva y legal de sustento para las familias. Ahora solo falta ver que Hacienda voltee a Sinaloa, que como vemos está totalmente abandonado tanto en el agro como en la pesca. ¿Cuándo se había visto que los pescadores cerraran una carretera por la tardía fecha para el levantamiento de la veda o bloquearan una calle por falta de estímulos al principal insumo? ¿Y los funcionarios federales? Como que tienen otros datos.

Aplausos para el jefe. Tras el Segundo Informe del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, autoridades en Guasave se dedicaron a aplaudirle, y desde la página oficial del Gobierno y las redes sociales enviaron una felicitación a su jefe mayor. «El Ayuntamiento de Guasave y la alcaldesa Aurelia Leal López hacen un reconocimiento público al extraordinario trabajo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por su Segundo Informe de Gobierno, en el cual avanzamos de manera histórica en la Cuarta Transformación de nuestro país, con más justicia y desarrollo», postearon desde el sitio oficial, a la vez que los funcionarios estuvieron haciendo posteos desde sus cuentas particulares. El problema aquí es que al municipio no se le ha visto la intervención directa de la mano del Gobierno federal, a pesar de que ya son casi dos años en que las cosas debieron acomodarse y ver algo más favorable, como al principio se pensó.

¿Unión? Una parte de la militancia de Morena en el municipio de Salvador Alvarado se hizo presente en el inicio de la consulta popular referente a la recolección de firmas para el enjuiciamiento a expresidentes mexicanos. Esto porque a pesar de que la máxima lideresa en el estado, la delegada Carol Berenice Arriaga, llamó a la unión y dejó claro que están prohibidos los grupos en el partido, da a pensar que en las mesas instaladas en Guamúchil el nivel de participación de la militancia es bajo, y los participantes que están presentes son de los rostros que comúnmente se ven en actividades, pero ¿y el resto dónde está? Quizá eso se deba en parte a la falta de una figura que logre congregar más a la militancia, porque si bien Paulina Sáenz es encargada de las oficinas, no tiene una figura como tal de coordinadora, por lo que su liderazgo ha sido muy tenue.Con esa falta de estructura y organización, el poder de convocatoria no tiene mucho alcance para impulsar las iniciativas del partido en lo local.