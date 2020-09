Alianzas. Mientras Morena y Partido del Trabajo van firmes en alianza para las elecciones del 2021, en donde buscan repetir el resultado del 2018; el resto de los partidos están en negociaciones para conformar una gran alianza para tratar de recuperar las posiciones que perdieron por el tsunami electoral. Por primera ocasión podría verse una coalición PRI-PAN en las boletas, pero no sería la primera vez en que priistas y panistas trabajan juntos en una elección, como sucedió en 2010. Ningún partido está cerrado a negociar, y tanto dirigentes como aspirantes se reúnen con todos. Este será un proceso electoral de grandes alianzas, acompañadas por cinco partidos nacionales de reciente creación, que están en espera de que el INE les apruebe el registro.

Pago de factura. En una señal de que van con todo, algunos grupos de Morena en Ahome están tejiendo alianzas con otros en Sinaloa para crear un frente antidiputados locales de ese partido por su papel gris y por el evidente proteccionismo a los alcaldes Billy Chapman, de Ahome; Jesús Estrada, de Culiacán, y Guillermo Benítez, de Mazatlán, que —dicen— se convirtieron en una pena para el instituto político de cara al 2021. Por eso, el bloque, cada quien en su municipio, va a rechazar cualquier intención de reelección o aspiración a alguna alcaldía de los legisladores morenistas. Es el pago de factura. En realidad, a algunos les está resultando esa postura. Por ejemplo, a Lucio Tarín, aspirante a la alcaldía de Ahome, le está redituando ser crítico del alcalde Chapman. Incluso, Antonio Menéndez también declaró que temen que les hagan daño los Gobiernos a los que Morena apoyó en alianza. Y protegerlos, han dicho líderes como Guillermo Padilla, de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia, tendrá su costo para los diputados del Congreso de Sinaloa.

Que no sea elefante blanco. En Mazatlán tuvo que transcurrir más de un año para que el Gobierno del Estado entregara simbólicamente el rescate del Fuerte 31 de Marzo. El edificio que conmemora la defensa del puerto sinaloense frente al ejército invasor de Francia fue remozado, y los trabajos terminaron desde junio del 2019. Ahora está por verse cuánto tiempo transcurrirá para que se le dé un uso turístico-cultural, pues por ser un fuerte le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional su manejo. La duda es por el desapego que la misma institución ha mostrado al cuidado y defensa de la explanada Sánchez Taboada, declarada plaza pública, pero invadida por vendedores de garnachas y hotdogs. Pocos días tienen los mazatlecos el honor de ver ondear la bandera monumental en ese sitio.

Ejercicio democrático. La famosa consulta popular ciudadana para el enjuiciamiento de expresidentes llegó al municipio de Guasave; para ser exactos, al céntrico cruce de la Zaragoza y Corregidora, donde militantes de Morena se han apostado para abordar a quienes por ahí transitan y sugerir su rúbrica para que en las próximas elecciones también puedan decidir si se castiga o no a los expresidentes que se considere han provocado un daño a la nación. En Guasave es precisamente un funcionario municipal, Marco Antonio Borboa Trasviña, actual director de Promoción Social, quien está como enlace de este procedimiento, y la cuestión es si lo está haciendo en horario laboral o si pidió un permiso para separarse de sus funciones en tanto cumple con esta encomienda, que sería lo ideal. Por cierto, en este tema llamó la atención también la reaparición del maestro Miguel Ángel Mesura Báez, quien en Gobiernos pasados encabezaba las manifestaciones contra los gasolinazos, y dejó de verse hace tiempo.

Gris y en el conformismo. En la presente Administración municipal de Salvador Alvarado poco se sabe, o quizá es porque no se ha hecho notorio de manera constante en cabildo, sobre los resultados del trabajo en comisiones que ha realizado este año el regidor Víctor Manuel López Miramontes. Una muestra de ello es conocer sus avances en las dos comisiones que preside, que son Industria y Artesanías, así como Salubridad y Asistencia, de las cuales muy pocos resultados ha presentado de manera pública, lo que lo evidencia de que en los nueve meses transcurridos del 2020 su papel como representante del pueblo ha sido gris y no da muestras de querer destacar con un trabajo más activo y notorio. Sigue en el conformismo, pero aún le queda tiempo para no ser recordado como uno de los regidores con menos resultados en su paso por cabildo.