Tercer Piso

Desprotegidas. Viudas de policías estatales siguen a la espera del pago de las pensiones y de los seguros de vida. Como si no fuera suficiente haber perdido a sus esposos, ahora tienen que enfrentar la cruda realidad de no tener recursos para alimentar a sus hijos. Las viudas de los policías han estado entre el sector más olvidado durante la pandemia, lo ha dicho una y otra vez la presidenta de la Asociación de Familias de Policías Caídos, Andrea Félix López. Ahora, las viudas se ven en la difícil necesidad de tener que endeudarse al enfermarse de COVID-19, ya que no cuentan con ninguna seguridad social; algunas deben más de 30 mil pesos, por lo que urge que el Gobierno estatal les pague las pensiones y los seguros de vida, pero también lo justo sería que pagara esos gastos. El gobernador Quirino Ordaz Coppel debe recordar que algunos de los agentes murieron por salvaguardar el bienestar de los sinaloenses, y sus familias no deben sentirse en el abandono y no deberían estar rogando para que les entreguen algo que por ley tienen derecho.

Atención. Con la mirada puesta sobre todo en Ahome, el director general del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, activó el Centro Comunitario Digital y de Educación Incluyente. Este proyecto le dará la oportunidad de posicionarse entre los jóvenes tras suscribir el convenio con el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Jesús Rodríguez, y José de Jesús Gálvez, secretario de Innovación estatal. Son 44 centros en diez municipios, pero nadie duda de que Antelo Esper le pondrá especial atención a Ahome, porque es su municipio, en donde quiere agarrar más vuelo para ser postulado por el PRI a la alcaldía. Y las conferencias, los cursos, los talleres, entre otros eventos con los jóvenes, dicen algunos que le van a caer como anillo al dedo para presentar trabajo y para lo otro: el 2021.

Por no escuchar. La semana pasada terminó con polémica para el presidente municipal de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave. La jornada de obras y servicios, que se supone generaría un alegría entre los habitantes de la comunidad Isla del Bosque, terminó en un conflicto. Todo empezó cuando un grupo de residentes planeaba hablar directamente con el munícipe para que les explicara las razones por las cuales había ordenado la suspensión de una obra para la limpieza y la nivelación de calles. Pero el alcalde evadió a los vecinos, subió a la camioneta y dejó el lugar. La molestia de los vecinos fue tanta, que le gritaron «cobarde» a la primera autoridad del municipio. Este luego argumentaría que fue a esa comunidad a trabajar, no a hacer grilla.

En espera de resultados. La semana pasada, el Gobierno de Guasave difundió la gestión que acudió a hacer a la Ciudad de México la alcaldesa Aurelia Leal López en la Cámara de Diputados para solicitar la inclusión del proyecto del colector pluvial de la zona norte en el Presupuesto de Egresos del 2021. En las imágenes difundidas figuran la alcaldesa junto con Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos, quienes fueron recibidos por el diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en quien ahora tienen puestas las esperanzas para conseguir la nada despreciable suma de 181 millones 900 mil pesos para dicha obra, que es uno de los proyectos prioritarios de esta Administración. Pronto se sabrá si la mandataria corrió con suerte, y habría que ver si los legisladores de Guasave, Casimiro Zamora y Lucinda Sandoval, le echan una mano con dicha gestión, o de plano no ha contado con ellos.

¿Visita electorera? La visita del senador Rubén Rocha Moya de manera sorpresiva a la mesa de la colecta de firmas de la consulta popular para el enjuiciamiento de los exmandatarios de la república mexicana organizada por Morena, que fue instalada en la Plazuela Municipal Pedro Infante Cruz, en Salvador Alvarado, levantó vuelo en el tema electoral. Más de alguno aseguró que mantuvo un encuentro muy privado con personajes que se encuentran a la búsqueda de la candidatura a la presidencia municipal, porque la larga lista sigue creciendo. Pero lo que tampoco pudo negar es la búsqueda de encabezar la boleta rumbo a la gubernatura de Sinaloa.