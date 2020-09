Renuncia. El Sistema DIF Culiacán volvió a tener otra baja de una de sus titulares, luego de que Liliana Pimentel Villalobos, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, presentó ayer por la tarde su renuncia al presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, después de haber revictimizado a dos adolescentes que fueron asesinadas por medio de una declaración. Por la mañana, el alcalde la había respaldado públicamente, la defendió, destacó su trabajo y hasta pidió disculpas a nombre de ella, pero la funcionaria no soportó la presión por tantas críticas que causó esa declaración. Hay que recordar que el 4 de junio del 2019 renunció la directora del DIF, Hecbel López Caballero, y junto con ella se fueron catorce empleados que llegaron con ella a la paramunicipal. Esto es un ejemplo de que una declaración puede generar este tipo de reacciones, aunque esto no ha pasado con Estrada Ferreiro.

El rostro duro. En lugar de darles una respuesta a los productores de trigo y de maíz del Valle del Carrizo y del Fuerte, el Gobierno del Estado les envió a los policías estatales para impedir que tomaran por enésima ocasión la caseta de peaje de San Miguel. Así, a casi año y medio de que la empresa Multigranos no les paga la producción que le entregaron, los productores se llamaron «reprimidos». Cuando el problema estalló, el Gobierno estatal se ofreció a ayudarlos, pero ahora les muestra el «garrote». En realidad, a los productores solo les ha dado atole con el dedo, porque —dicen— el empresario Carlos Ramírez tiene «agarraderas» con altos funcionarios estatales y federales. Tras la toma fallida de la caseta de cobro, los trigueros y los maiceros se fueron a posesionarse de la caseta fitosanitaria en los límites de Sinaloa y Sonora. Andan del tingo al tango en busca de justicia.

Pagan justos por... En Escuinapa, las cosas no marchan nada bien entre el ayuntamiento que preside el morenista Emmett Soto Grave y la superintendencia de la CFE. Entre ambas partes continúan los conflictos por adeudos, cuyas repercusiones las pagan los ciudadanos. Para ejemplo, esta ahí el caso de los habitantes de la comunidad rural de La Concha. Llevan doce días sin suministro de agua porque la CFE bajó las cuchillas del sistema de bombeo. La justificación es que adeudan 173 mil pesos que heredó la Administración del priista Hugo Enrique Moreno. Ahora, la Jumapae ha recurrido a un amparo, como el que ya le ganó a la CFE cuando cortó el suministro de energía al acueducto, del cual se abastece la cabecera municipal. Los jueces advirtieron que no pueden negar el acceso al agua, pues se trata de un derecho humano elemental, pero al parecer la superintendencia no lo ha entendido.

Incumplidos. Luego de que el líder de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento exhibió al Gobierno de Guasave al decir que le ha estado descontando a los trabajadores el recurso que corresponde al fondo de vivienda, pero que no se lo ha estado enterando al sindicato desde el mes desde febrero y hasta junio, ayer, el tesorero Joel Quintero Castañeda habló del tema, y aseguró que dicho fondo está disponible, mas no se ha depositado a la cuenta del sindicato por ser manejada por Alejandro Pimentel Medina, a quien desconocen como representante del mismo. El problema aquí es que si el Gobierno municipal se mantiene en esta situación puede ser observado por la ASE, e igualmente el sindicato, pues se trata de recursos que deben cumplir con su cometido, y aquí ninguna de las dos partes estaría cumpliendo.

Al tiempo. En Salvador Alvarado ya se preparan varios aspirantes a la alcaldía y a las diputaciones levantando la mano y haciendo la repartición de cómo pudieran estar distribuidos los espacios electorales que serán elegidos en 2021. Y aunque se menciona de manera insistente el nombre del alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz López, para la diputación local, de manera mesurada y sin adelantos que lo delaten, asegura que su función principal será la de presidente municipal; y si los tiempos y el partido se lo permiten, analizará la propuesta, pero que él a la primera no dará el paso que desequilibre el trabajo del municipio ni generará acciones que lleven a desgranar el funcionamiento de la presidencia municipal, porque hay muchos que desean participar. Habrá que esperar los tiempos y ver qué tan tambaleante quedará la alcaldía con el estreno de nuevos funcionarios a principio del mes de enero.