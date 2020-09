Tercer Piso

¿Y las gestiones? En vez de luchar por apoyos para los diversos sectores de Sinaloa y por un mejor presupuesto para el sector salubridad, la diputada federal por Morena Yadira Marcos anduvo sorteando cachitos para la rifa del avión presidencial. Le sacó gran jugo a 5 mil pesos a costa de publicidad en redes sociales. Los participantes le tuvieron que dar me gusta a su página, compartir su publicación a dos personas y también seguirla en Instagram. Ayer dio los nombre de los ganadores, y no faltó quien le recordara que se pusiera a trabajar y que se dejara de hacer cosas que no dejan ningún beneficio a los sinaloenses. Mientras ella se entretiene con rifas y dando falsas ilusiones a las personas, todos los días en redes sociales hay personas solicitando apoyos para medicamento, porque el Insabi no tiene. Mientras ella dice que apoyará al sector de la salud con esos cinco mil pesos, padres con hijos internados en el Hospital Pediátrico han pensado en suicidarse al no tener para el tratamiento de sus hijos. Por favor, legisladora, más seriedad.

Por la demanda. De un modo u otro, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, empezó a meter presión a los diputados locales de Morena que han protegido al alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, al desechar el juicio político en su contra. Tras haberlo acusado de misógino, transgresor de la ley, con problemas psicológicos graves, de encabezar un Gobierno fallido, entre otras cosas, planteó que es momento de retomar el juicio político. Algunos líderes sociales le tomaron la palabra: van por la demanda. Dicen que se les va a poner más fácil porque ahora se les suma la sentencia del Tribunal Electoral, que lo condenó por violencia política, y la resolución del juez de distrito que determinó que confiscó el relleno sanitario de PASA en forma ilegal. Los diputados van a estar entre la espada y la pared, porque algunos van a querer reelegirse; y otros brincar a otro puesto.

Penoso. En Mazatlán, el fin de semana fue de polémica debido a los problemas familiares del exalcalde, exdiputado federal y exregidor Jorge Rodríguez Pasos. A través de las redes sociales circuló un video de la atención que dio la Policía Municipal a un llamado de auxilio que realizó la esposa del político durante un episodio de supuesta violencia familiar. Se le ve a la señora llorar para que se le permita salir de la casa acompañada de sus dos hijos. Sin embargo, la mayor de ellos (una jovencita) explica a los policías que solo se trata de una discusión familiar, mientras Rodríguez Pasos sostiene en sus brazos a un bebé al que intenta calmar. El caso se volvió público y político debido a los antecedentes del exfuncionario y comunicador. En el 2002, cuando era alcalde de Mazatlán, Rodríguez Pasos fue desaforado por el Congreso del Estado para enfrentar un juicio por violencia familiar ejercida en contra de su entonces esposa. En un hecho histórico, se le dictó sentencia a cinco meses de prisión y el pago de mil 417 pesos como multa. Nunca regresó a la presidencia municipal.

La estocada final. Y luego de que fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación las fechas para el levantamiento de la veda del camarón, y que estas no tuvieran las modificaciones que pedían los pescadores de crustáceo en el norte y en el centro del estado, las reacciones no se han hecho esperar. Aunque en definitiva la publicación significa que es ya un hecho la falta de atención a su demanda, no les ha caído nada en gracia, pues anhelaban salir desde hoy a la captura. Habrá que ver si dan tregua a las manifestaciones, aunque el propio gobernador ya había anticipado que iba a ser muy difícil conseguir la homologación que pedían con Sonora para este mismo año.

Con el deseo acelerado. La que trae en descontento a la militancia priista por su despertado interés por ser candidata a la presidencia municipal de Salvador Alvarado de nueva cuenta es la subsecretaría de Vinculación Social de la Sepyc, Liliana Cárdenas Valenzuela. Desde hace meses que su padrino político David López Gutiérrez puso el dedo señalando como una muy buena aspirante a cualquiera de las diputaciones, pero tal parece que ella insiste en regresar a la silla presidencial. Lo que la gente se pregunta es: ¿qué le quedaría pendiente a Liliana o cuál es el interés que la mueve a regresar a la alcaldía? Parece que no agrada mucho la idea, porque los rumores de desaprobación crecen.