Opacidad. Desde hace dos semanas, la Secretaría de Salud del Gobierno del estado ha dejado de actualizar el reporte epidemiológico, donde se venía informando sobre los casos de COVID-19, en cuanto a camas disponibles en hospitales, personal de salud infectado, entre otros detalles que podían ser consultados diariamente. Lo que se ha informado en la dependencia estatal es que tenían problemas técnicos, pero ya pasaron muchos días para resolverlos, y únicamente se informa lo que proporciona la Coordinación de Comunicación Social todas las noches. Algo raro está pasando, porque dejaron de ser tan transparente como se habían manejado durante la emergencia sanitaria.

Al quite. El gobernador Quirino Ordaz Coppel tuvo que entrarle al quite para resolver el deterioro del bulevar Centenario ante el desgano del Gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, quien opta por canalizar los recursos a otras cosas no prioritarias. Es más, después de que Ordaz Coppel dio el banderazo de recarpeteo de esa vialidad, corrieron versiones de que Chapman aportó «forzado» la mitad de los 14 millones de inversión. Tuvo que tomar la iniciativa el gobernador para que lo hiciera, cuando el bulevar Centenario desde hace tiempo está destrozado, lo que provocó una manifestación de un grupo de ciudadanos, a los que Chapman ni vio ni escuchó, como a otros sectores. Por eso, Ordaz Coppel le pidió al alcalde que exista diálogo y respeto mutuo con la ciudadanía, lo que para muchos eso es como pedirle peras al olmo.

Tibia defensa. Durante los últimos meses que fue discutida la desaparición del subsidio a los combustibles, ha sido débil el reclamo de la Unión de los Armadores del Litoral Pacífico, que encabeza Omar Lizárraga, para que sean restituidos los apoyos. Tuvo que salir ayer el exlíder Ricardo Michel para que se escuchara fuerte la voz del sector de altamar, y empezó por criticar la falta de apoyo por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Durante una entrevista, Michel llamó al mandatario estatal para que muestre a los pescadores el mismo compromiso de apoyo que le ha dado a los agricultores, y reprochó que en la reunión que ha tenido con los funcionarios federales para analizar el problema de la pesca haya preferido llevar al industrial atunero Eduvigildo Carranza antes que a representantes de los armadores y cooperativistas, quienes sí padecen el riesgo de desaparecer por la restricción de apoyos.

Protesta en puerta. Ante la situación en que se mantienen debido a la pandemia por COVID-19, músicos de Guasave parece que alistan una protesta pacífica para este día al convocar a la ciudadanía a asistir hoy a dar el Grito de «¡viva México!» frente a la presidencia municipal, así dice la invitación que subieron a redes sociales. «Viva la libertad para trabajar de todos los músicos de Guasave», señala la imagen que circula en las redes, que se presume es no solo una fiesta popular a la que invitan, sino una forma de protesta, al no permitirles formalmente aún trabajar por el riesgo que prevalece de posibles contagios. Ya se verá cómo es tomado el caso por las autoridades, pues hay que decir que la idea que ellos tenían era realizar un evento muy privado que pudieran transmitir en vivo al interior del Palacio Municipal para evitar aglomeraciones.

La recomendación. Ante el contagio masivo generado en la Cárcel Regional del Évora, que tuvo 44 casos confirmados de COVID-19, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se puso de pie y pidió a los alcaldes de los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito, Guasave y Sinaloa de Leyva que se sumen al apoyo para mejorar las condiciones de los internos; que los 10 mil pesos que otorga el municipio de manera mensual de hace años es insuficiente, además de que la cárcel no es solo de Angostura, que también hay reos de sus alcaldías y que es momento de reaccionar y brindar apoyo mensual, como ya lo hace Angostura.