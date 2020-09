Contra dirigencia. El secretario de Pesca y Acuacultura del estado, Sergio Torres Félix, mantiene su crítica fuerte contra el Gobierno federal por los recortes presupuestales al sector pesquero; pero también contra la dirigencia del PRI, a la que reprochó por no manifestar su enojo ni levantar la voz por la crisis económica, la falta de apoyos a grupos vulnerables y la violencia en que el Gobierno de Morena tiene sumido a México. Dijo que quiere ver a los dirigentes del PRI encabezando demandas de los grupos sociales, de productores y de pescadores, por la falta de medicinas en hospitales y porque no bajó la gasolina, pero lamentablemente las dirigencias están preocupadas por conseguir candidaturas y ver cómo repartirán candidaturas para sus familias y amigos. Por sus palabras, es evidente que Sergio Torres no está contento con quienes dirigen el PRI, en el que todavía milita.

Da la cara. El secretario de Pesca en el estado, Sergio Torres, respondió ayer a los reclamos hechos por el exdirigente de la Unión de Armadores de Pacífico, Ricardo Michel Luna, en el sentido de que ha faltado el apoyo del gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel para el sector pesquero. El funcionario estatal deploró las declaraciones del pescador y aseguró que está mal informado. Como ejemplo de apoyo estatal mencionó la inversión de 40 millones de pesos en el programa de empleo temporal, que benefició a 27 mil pescadores; así como los 30 millones ejercidos en el mismo rubro durante el 2019. A la vez —dijo—, no se ha dejado de cabildear a nivel federal la continuación de programas productivos. Por lo menos en lo que refiere a empleo temporal, el secretario estatal tiene razón.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Doble juego. Dicen que el diputado local morenista de Ahome, Juan Ramón Torres Navarro, está igual que el comisionado nacional del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara: para que no sea una carga pesada por si alcanza la candidatura de Morena a la alcaldía, Torres Navarro se deslinda del alcalde Billy Chapman. Algunos morenistas ubican al diputado en un doble juego porque sí es cierto que es un crítico ácido de Chapman, pero su ahijada política, la regidora morenista Rosa María Ramos, todo le aprueba al alcalde. Igual que Alcántara, que se deslinda en público de Chapman, pero sus regidores, entre ellos Raymundo Simons, líder del partido, juega un papel de «levantadedo» hacia Chapman. En los sectores duros de Morena de Ahome dicen que Torres Navarro y Alcántara tienen el mismo mal: la hipocresía política.

El tema incómodo. Aunque este vez no hicieron publicaciones en sus redes sociales personales, como ha ocurrido en otras ocasiones, ayer, en el Gobierno municipal era más que evidente el tema de la visita que el pasado lunes hizo el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel a la sindicatura de Juan José Ríos y también a la de Ruiz Cortines, pues por enésima ocasión el mandatario estatal anduvo en tierras guasavenses sin haber considerado, cuando menos con un aviso a tiempo, a la alcaldesa Aurelia Leal López, lo cual para muchos envía un mensaje de desaire ante las diferencias que la mandataria ha tenido y mostrado con él. El que dicen que anda como pez en el agua es el síndico de Juan José Ríos, Jaime Heredia Valdez, pues a final de cuentas pudo tener el acercamiento con el gobernador y recibir una respuesta a sus demandas de arreglo de calles.

Los sorteos. El diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela solito hace su promoción y logra una mayor penetración en la gente, pues ya tomó la moda de rifar autos y regalar los boletos a los ciudadanos que quieran hacerse de un recurso. Primero fue una camioneta Bronco modelo viejo; ahora un automóvil 300 modelo 2007 será sorteado el día 24 de diciembre. La distribución de los boletos es para quien lo solicite y quiera vender, así que les deja su número celular y el compromiso de hacerlos llegar a cualquier parte. El diputado independiente no tiene ni un pelo de loco, como es conocido, porque sus intenciones de gobernar Salvador Alvarado las tiene entre ceja y ceja, por lo que estas acciones de apoyo con rifas a la gente las hace para buscar su acercamiento y generar reacciones a su favor.