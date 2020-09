Tercer Piso

Obligados. La Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado deben responder a la sociedad por el desinterés y el hermetismo que ha habido en el caso del joven indígena Juan de Dios, quien murió solo en el Hospital General porque al no hablar español no fue posible dar con sus familiares. El cuerpo médico de este nosocomio hizo su trabajo, brindó la atención que le competía, pero al igual que Juan de Dios, también es víctimas del sistema. Muchos líderes indígenas han señalado la importancia de que los Gobiernos estatal y municipales tengan intérpretes de lenguas indígenas por ser Sinaloa un estado que al año recibe a más de 200 mil personas provenientes de diversos estados del sur, en donde hay personas que solo hablan su lengua materna, pero con tal de no asignar un presupuesto para esto prefieren que sigan este tipo de casos. Además, ambas instituciones ni siquiera han cumplido con la obligación de notificar a la Comisión de Búsqueda este caso para que inicie la búsqueda de sus familiares; es decir, ni siquiera se han preocupado por tratar de dar con sus seres queridos.

Convertidos. Después de que los ha golpeado lindo y bonito, los priistas se volvieron más chapmistas que los propios petistas que postularon al hoy alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Ayer, la diputada priista Gloria Himelda Félix y el líder estatal del PRI, Jesús Valdés, dieron una nueva demostración de lo anterior. En su visita a Los Mochis, la diputada se lavó las manos sobre el déficit de 20 millones de pesos al decir que no hay una solicitud de auditoría. Aunque exista el déficit, si no hay solicitud, ¿no se actúa? Salió con que los diputados morenistas la hagan. Sí, para salir como cuando se solicitó el juicio político, y ella fue inicialmente la que lo rechazó. Y Valdés salió con que le dio la encomienda a la regidora Rosa María López para revisar el manejo de las finanzas. Con eso quieren jugarle el dedo en la boca a los ahomenses tras el escándalo en que están involucrados por aprobar en forma ilegal que Pável Castro siga como titular del Órgano Interno de Control.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Prometer no empobrece. Por más de tres años de gestiones, reuniones y protestas, los desplazados por la violencia en el sur de Sinaloa no han recibido más que promesas por parte de la Comisión de Vivienda de Sinaloa, que dirige el mazatleco Salvador Reynosa. El Gobierno del Estado ha prometido terrenos y pies de casa a las más de 200 familias refugiadas en colonias e invasiones de Mazatlán, y para ello ha recibido una partida etiquetada por parte del Congreso del Estado; pero el programa no avanza. Justificaciones las hay varias: los retrasos en la liberación de los recursos, la búsqueda de un terreno, la falta de autorización por parte del Ayuntamiento de Mazatlán, la crisis desatada por el COVID-19... Ayer, Reynosa volvió a dar largas. Aseguró que no pasa de este mes sin que inicie la edificación de las viviendas que urgen las familias para iniciar su nueva vida lejos de las amenazas de muerte y del hostigamiento de bandas delictivas. Habrá que esperar para ver si esta vez cumple.

Encuentro. Hablando de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, la semana pasada dicen que se reunió con el exalcalde priista Víctor Manuel Espinoza Bojórquez y con la extesorera Siria Sugey Lugo, con el fin de ver algunos detalles respecto a las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado a la cuenta pública del 2018. La alcaldesa aseguró que esa fue la única intención de dicho acercamiento, pues hay que recordar que hace poco más de un mes fueron subidas al pleno dichas observaciones realizadas a la Administración anterior, y considerando que tienen hasta el 31 de octubre para solventarlas, deben andar en una ardua labor para salir bien librados de esta situación.

Solo en los informes. Como llamarada de petate son las visitas del diputado federal por el distrito 3, Fernando García Hernández, a los municipios del Évora que son parte de su jurisdicción, porque no había sido visto desde hace meses por estos rumbos, menos genera acciones en bien de su población. Su mayor proyección es cuando cada año presenta su informe de labores realizadas en la cámara de San Lázaro, pero poco se ve que sean apoyados sectores tan desfavorecidos como el campo, la ganadería y la pesca, por lo que muchos productores aseguran que la zona 3 se encuentra sin aliado en el Congreso que apoye a los sectores primarios, que los traen en los pies y sin una promesa de apoyo.