Todos hacen su luchita. Sin importar color ni grupo, andan muy movidos prácticamente todos los pretensos, cuyos nombres se mencionan o ellos mismos hacen sonar de manera insistente para ver si se meten de lleno a la pelea por la candidatura de sus respectivos partidos a la gubernatura de Sinaloa. Lo mismo charla Jesús «Chuy» Valdés Palazuelos, dirigente estatal del PRI, con el secre de Educación, Juan Alfonso Mejía López; o lo hace el alcalde Jesús Estrada Ferreiro con gente cercana de su partido. Estos políticos que pertenecen a grupos contrarios se dejaron ver este miércoles en conocido comedero de la ciudad capital, solo distanciados por unos cuantos metros, pero haciéndose notar y seguramente hablando del entorno político electoral, aunque ellos afirman que hablaban de trabajo y gestiones.

Otra más. Dicen que Ricardo Beltrán Verduzco fue expulsado por desleal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa. Los abogados sinaloenses de esta organización, entre ellos los guasavenses y los mochitenses, ya tienen el acuerdo que les envió el presidente de la organización, Carlos Macedo Aguilar, en el que se estipula que Beltrán Verduzco violó los estatutos al promover la formación de otra organización, lo que crea división en el gremio. Eso en lo formal, porque se habla de que después de ser el dirigente de la organización, Beltrán Verduzco consiguió una plaza en una institución educativa en Guasave a la que, dicen sus compañeros abogados, ni asiste. ¿Y ahora?

La gestión. Si todo sale como lo planeado, el gobernador del estado se reunirá con los pescadores hoy alrededor de las 12:00 horas en el muelle pesquero de Mazatlán. Ahí dará un informe sobre los resultados de su reciente reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. El funcionario abrió la esperanza de que el sector pesquero obtenga algún apoyo para el pago de combustible que utilizan en las labores de pesca. El compromiso fue que hará llegar al presidente de la república una nueva propuesta por parte del sector. Esto porque la primera propuesta fue de 5.44 pesos por litro, casi lo mismo que recibieron el último año de la Administración encabezada por Enrique Peña Nieto. No obstante, no hay ninguna garantía; menos cuando la Conapesca inició un nuevo periodo de austeridad, y en esta semana se realizaron ya varios recortes de personal. En ese contexto, renunció el director de Inspección y Normatividad, Héctor Alberto Mucharráz Brambila, a quien ya el año pasado le habían reducido su equipo de trabajo debido a la falta de recursos.

Mal y de malas. Y al que parece que le podría ir peor es al director de Vialidad y Transportes en el estado, Feliciano Valle Sandoval, luego de que ayer, según trascendió, trabajadores de la Jumapag acudieron a revisar el medidor de la propiedad de su familia y se determinó que este no presenta ninguna falla. Chanito había manifestado apenas antier que no estaba de acuerdo en pagar los alrededor de 85 mil pesos que se señaló que adeuda a la Jumapag por considerarla una cantidad excesiva, de acuerdo con el consumo que tienen en dicho domicilio. El problema es que si no se pone al corriente con dicho adeudo, difícilmente podría aspirar a la candidatura, que —dicen— pretende para la presidencia municipal, pues seguramente esta pequeña exhibida que le hizo la regidora Martha Dagnino le costaría muchos votos a su partido, y en estos tiempos no le convienen para nada, si es que buscan resurgir o cuando menos tener mejores resultados que en la elección pasada.

La recomendación. El diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela, luego de que se apuntara como la figura que las puede de todas todas en los procesos electorales, y hasta dijo que ganaba la alcaldía de Salvador Alvarado por el partido que se la ofrezca, en los últimos días se le ve aprovechando, como reza un refrán: «Va a misa y a vender las cañas». Esto porque literalmente va a misa a cuanta iglesia católica se encuentra, permanece un rato, y luego se le acerca a sus santos, como a San Martín, para pedirle sus favores, no sin antes rezarles y recomendarse a su bendición para lograr la meta de ganar la presidencia municipal de Salvador Alvarado.