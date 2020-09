Tercer Piso

Complicado. Muy difícil la tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el caso de los jóvenes que se llevaron un cocodrilo de la laguna y lo pasearon en moto, cuyo video se hizo viral y le dio la vuelta al mundo. Primero, no podrán corroborar si estaba vivo o muerto cuando se lo llevaron; luego se enfrenta a que son menores de edad y personas que nunca han tenido una plática de concienciación por parte de este dependencia sobre el cuidado y el respeto de la flora y de la fauna. Al querer imponer alguna sanción, la Profepa tendrá que explicar por qué no ha atendido la solicitud que le ha mandado el síndico para que declare la laguna como un área protegida. La Profepa en Sinaloa tiene años «nadando de muertito». Si creen que no es así, solo hay que ver el caso de los incendios del corralón, en donde simplemente las autoridades de esta dependencia no le han querido entrar, entre otras temas.

Comodina. Algunos ahomenses dicen que la posición de la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Karla Peraza Zazueta, es muy comodina para ponerle un freno a los aspirantes que expresan sus intenciones electorales y andan repartiendo apoyos para posicionarse entre la sociedad. Esto porque quiere que los ciudadanos presenten las quejas como condición para actuar en su contra; incluso, quiere que presenten las pruebas. O sea, todo en la mano. Claro, la justificación es que así lo mandata la ley, que ningún diputado ha mostrado interés en modificar, mucho menos los consejeros electorales, porque les conviene. En una palabra, se fatigan menos, y ganando un dineral. En Ahome no les alcanzarían los dedos de las manos para contar a los que ya andan en campaña de manera anticipada.

Insistente. El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel ya advirtió que la decisión de reactivar el subsidio para la compra del diésel, marino con el cual se apoya al sector pesquero, está en manos del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Pero hasta ahí no llega su labor de gestión. Después de la reunión que tuvo la semana pasada con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para abundar argumentos para demandar la liberación de apoyos, volverá a insistir a mediados de esta semana, en momentos en los que la flota camaronera inicia las capturas en altamar. El sector pesquero había propuesto un subsidio de 5.4 pesos por litro de diésel.

A la yugular. Como bien dice la frase: «Entre mujeres se podrán despedazar, pero nunca se harán daño», y eso ocurrió precisamente ayer en la comida que organizó el PRI estatal en Guasave para darle la bienvenida a Monserrat Arcos, dirigente nacional del Onmpri. Resulta que la líder de las mujeres priistas no perdió la oportunidad para señalar a la diputada federal tricolor Érika Sánchez, a quien criticó por no tener el valor que tuvieron las senadoras y las diputadas del PRI para impulsar leyes que fortalezcan a las mujeres. Arcos Velázquez dejó en claro que las mujeres priistas no son agachadas, y que Érika Sánchez sabía perfectamente a quién se refería, agregando que le daba tristeza que a una diputada le toque formar parte de la mal llamada legislatura de la paridad, que a decir de ella se ha dedicado a golpear a las mujeres y violentarlas al quitarles beneficios que el PRI había logrado.

Informe. Obras en proceso, con pendientes en apoyos a ganaderos y a indígenas y un semestre dedicado a redoblar esfuerzos en el tema de salud por la pandemia hacen que la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, se considere reprobada durante la entrega de su Segundo Informe de Gobierno a los miembros del cabildo para su revisión y aprobación para ser presentado ante el Congreso del Estado. Con la cara evidentemente preocupada por la falta de acciones concretas, reconoció que falta mucho por hacer, pero también se dijo que es clara y que reconoce sus aciertos y donde hay oportunidades de desarrollo. Sin duda, esta situación pone a Aglaeé en un punto de análisis, más cuando sus intenciones son llevadas a ser tomada en cuenta por su partido, el PRI, para buscar la reelección.