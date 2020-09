Mucho ruido y pocas nueces. Quizá para el gremio de los pescadores este dicho aplique actualmente al secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix, quien aun y con que en los últimos meses anduvo muy activo en los campos pesqueros entregando despensas, no ha logrado aterrizar el recurso que reclaman para los programas Inspección y Vigilancia; Artes de Pesca y Rescate de Larva Silvestre. Incluso, el funcionario reconoció que el Gobierno del Estado trae un retraso de 20 millones de pesos en esta parte, situación que atribuye a la contingencia por el COVID-19.

Efecto dominó. La cancelación definitiva del proyecto CIP Teacapán-Playa Espíritu que ha hecho el Gobierno de la 4T empieza a generar temor sobre otro de los proyectos principales desarrollados en Rosario: la presa Santa María. La construcción del complejo hidráulico ha sido accidentado, pues por varios años estuvo sin presupuesto, y luego estuvo paralizado debido a un amparo logrado por los comuneros, quienes exigen una indemnización justa. Ahora se pierde una de sus principales justificaciones. La presa fue autorizada por el Gobierno federal con un presupuesto general de 7 mil 500 millones de pesos, pues sería la proveedora de agua para el megadesarrollo turístico CIP Teacapán-Playa Espíritu. Tan solo para el 2020 fueron destinados mil 500 millones de pesos.

Choteo. Los líderes indígenas le pusieron tache al diputado local Gildardo Leyva, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado. Incluso, en El Fuerte, en donde quiere ser candidato de Morena a la alcaldía, los adversarios de ese partido y de él aprovechan la coyuntura para «chotearlo». Esto porque los legisladores locales no van a modificar la ley, como se los ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que los cabildos tengan regidores indígenas. Dicen que la única razón por el incumplimiento no es tanto por la contingencia, por el coronavirus, sino que andan más ocupados en moverse para lograr las candidaturas que en su labor legislativa. Ni porque pospusieron el inicio del proceso electoral para diciembre con el cuento de esa reforma legislativa, que ya reconocieron que no van a poder realizar.

Puros halagos. A la que le auguran algo grande, o por lo menos con eso la quieren consolar los del PRI, es a la diputada local Mónica López Hernández, a quien removieron de la dirigencia estatal del Onmpri para pasarle la estafeta a la exalcaldesa de Guasave, Diana Armenta. Los halagos hacia la legisladora fueron hasta desmedidos durante la reunión de mujeres priistas en Guasave el pasado fin de semana, donde por cierto también estuvo la dirigente nacional del Onmpri, Montserrat Arcos. Jesús Valdés Palazuelos, presidente del tricolor en el estado, destacó que todos saben que a Mónica López Hernández le va a ir mejor, porque la que llega al Onmpri siempre da el salto a algo mejor, palabras textuales de Chuy Valdés. Es obvio que esos cumplidos para Mónica López es porque se perfila para disputar la candidatura de su partido a la alcaldía de Guasave, mientras que Diana Armenta iría por la diputación federal.

El reto. Mario Valenzuela reta a Jesús Valdés para que quien mienta deje el puesto, pues presuntamente el actual presidente estatal de ISEA acusa al presidente estatal del PRI de haber declarado que la alcaldesa de Badiraguato, Lorena Pérez, no está involucrada en asuntos del partido, y asegura también el exalcalde de Badiraguato que también está diciendo mentiras al decir que nunca prometió darles treinta posiciones en el consejo político municipal. Lo único cierto aquí es que si por mentir tuvieran que renunciar a los puestos políticos, estos ya no existieran. Lo que se ve claramente es que la guerra política ha comenzado, y los funcionarios con aspiraciones a seguir con espacio político harán y prometerán de todo para mantener activo el show que les da publicidad, pues no les importa si se habla bien o mal de ellos, lo que buscan es que se hable de ellos y que suenen sus nombres.