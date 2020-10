El cuento de nunca acabar. Justo ayer, nuevamente, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, habló de tiempos complicados financieramente para la institución, pero adelantó que esperan que la reingeniería financiera iniciada en junio les ayude a mitigar lo que se avecina. Sin embargo, recordó que un recorte de cien millones de pesos que Hacienda les aplicó a chaleco este mes tiene que ver con dos adelantos que ya habían pedido, por lo que no les quedó de otra que cavar un nuevo hoyo; es decir, pedir otro adelanto. ¡Vaya reingeniería!

Sobre aviso no hay engaño. Al presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, se le está descomponiendo el cuadro de cara al 2021. A los ejemplos que hay en algunos municipios se les sumó el de El Fuerte. Un grupo de militantes, los de a pie, advirtió que si los candidatos a la alcaldía, a diputado local, a regidores o a síndico procurador son unos desconocidos, pero incondicionales de la alcaldesa Nubia Ramos, van a trabajar en contra del partido. Y la flecha apunta para allá, porque el consejo político está integrado por pura gente de la alcaldesa, para no tener problemas a la hora de cumplir el pacto de las candidaturas. O sea, si el líder estatal del PRI no reconsidera el trato que —dicen— hizo con Ramos, se augura una derrota segura en el municipio.

Deshojando la margarita. En Mazatlán, el Gobierno municipal, que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, esperará hasta noviembre para decidir si habrá fiesta de carnaval. La evolución de la pandemia del COVID-19 será el factor en el que se base el ayuntamiento para decidir sobre la popular fiesta, que no es suspendida desde 1916, cuando la revolución y la falta de fondos dieron al traste con el ánimo de los mazatlecos. El pronóstico es reservado, sobre todo porque el municipio porteño no puede salir del semáforo rojo, y estar por arriba de 130 casos activos ya es parte de su nueva normalidad. A la emergencia sanitaria ahora se le ha sumado la amenaza del dengue, pues en los últimos días murieron dos menores de edad por la enfermedad.

Activismo. En el tema político el que se ve que le ha metido el acelerador a su proselitismo, previo a las campañas electorales del 2021, es el exalcalde guasavense Raúl Inzunza Dagnino, quien —dicen— aspira a ser candidato a gobernador por Morena, aunque hay quienes señalan que si no se da esa candidatura, seguramente amarraría cualquier otro espacio. El vecino de El Burrión mantiene una intensa campaña en redes sociales, donde se le ve visitando a productores de esta zona y de otros municipios, de quienes escucha inquietudes y toma nota para cuando sea preciso poder atender, y también se le ha visto saludando o presumiendo las bondades de sus estanques con peces de gran tamaño. Sin duda que de aquí al año que viene pueden ocurrir muchas cosas, y una de las cuestiones aquí sería si el exmandatario municipal ya en algún momento presentó su separación formal al PRI o continúa siendo militante, pero con la mira puesta en otro partido.

La recuperación. Aunque no dice cómo ni qué procedimiento, el presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Valdés Palazuelos, se encuentra muy optimista al asegurar que el tricolor se encuentra listo y competitivo para el 2021, tanto que hasta considera estar en un empate técnico con el partido que llegó al poder a nivel federal (Morena). Sin embargo, no niega que como nunca se han registrado divisiones que nunca se habían visto al interior del partido, incluso había tanta disciplina que nadie se mostraba incómodo en la conformación de los consejos políticos, en donde, dicho sea de paso, por muchos tiempo repetían los mismos rostros con renovaciones de algunos por recomendados. Chuy Valdés asegura en su recorrido por los municipios que los ha visto activos y dispuestos a ser parte, por lo que pide paciencia y esperar los tiempos porque aún no hay nada para nadie en cuanto a candidaturas.