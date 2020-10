Tercer Piso

Llegar al fondo. En el caso de los dos policías del municipio de Culiacán acusados de que en compañía de un civil llevaban privado de la libertad a un joven, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas va a demostrar el conocimiento y los recursos con los que cuenta su personal, porque tiene dos meses para juntar todos los datos de prueba para fincar, o no, responsabilidad a los agentes. Para esto debe emplear una gran cantidad de recursos y personal, porque la Fiscalía solo tiene dos meses para demostrar su presunta culpabilidad. En este caso, se requiere la colaboración de las diversas dependencias, y algo tan sencillo con lo que se puede comprobar el trayecto que hizo la patrulla es solicitando los GPS de la unidad y que el secretario de Seguridad Pública municipal ponga a disposición esta información, ya que en otras ocasiones han presumido que con esta tecnología saben cada paso que dan los agentes. En este caso tan delicado se debe llegar a la verdad. La ciudadanía debe saber si hay policías colaborando con el crimen organizado o no.

Alcalde en problemas. Más de cien mujeres marcharon ayer en Mazatlán para repudiar la agresión que —dicen— sufrieron las activistas Perlas del Pacífico en una manifestación el pasado fin de semana y rechazar la «mala imagen» que sobre sus actividades ha querido generar el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Advirtieron que no se van a dejar, y que si el munícipe planea actuar penalmente contra algunas de sus compañeras por las pintas hechas en las fachadas del ayuntamiento, lo tendrá que hacer contra todas. Esto porque el munícipe provocó la inconformidad de las feministas cuando advirtió que buscará fincar responsabilidad contra las mujeres que realizaron pintas en la sede del Gobierno municipal. Lo llamaron «alcalde misógino».

Reprobado. Por si el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, no acababa de entenderlo, la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, le despejó las dudas. En su visita ayer a Los Mochis, Arriaga dejó bien en claro que aquellos que hayan ejercido violencia contra las mujeres no podrán ser candidatos del partido: son inelegibles. Y el saco le queda a la medida a Chapman, quien está sentenciado por el Tribunal Electoral por violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Así es que Chapman tendrá que buscarle por otro lado para lograr su sueño de ¡ser gobernador! Lo malo para él es que en otro lado también tienen claro lo expresado por Arriaga.

Santo y puritano. El que ha dado un cambio radical en su manera de mostrarse ante la ciudadanía es el exalcalde de Guasave, Raúl Inzunza Dagnino, quien no cesa en su labor de visitas y encuentros con grupos que puedan apoyarlo en las próximas elecciones del 2021. Pero ayer, con una publicación que hizo en sus redes sociales, rayó en la falsedad, o por lo menos eso dicen quienes lo conocen. El vecino de El Burrión publicó una frase de San Francisco de Asís, a propósito de que ayer era el día para celebrarlo, seguido por otra frase suya: «Hoy, en un día muy especial, quiero saludar y felicitar a la orden de franciscanos por el día de su santo», lo que provocó reacciones de duda por aquello de que la aspiración que trae lo ha vuelto hasta fiel creyente de todos los santos, por lo visto. Y aunque aún no se sabe si aparecerá en las boletas del próximo proceso electoral, dicen que la tirada es cuando menos lograr un espacio como funcionario, por lo que, de una u otra manera, obtendría algo.

La irrisión. Los pescadores del dique Mariquita en el municipio de Mocorito desde julio del año pasado anunciaron que llegó una plaga que los ha golpeado de manera dura: la del pez diablo, que se convirtió en una plaga que come todas las especies pequeñas que intentan sembrar. Debido a esto, desde hace un año han venido solicitando a la Secretaría de Pesca que los apoye para acabar con la plaga o establecer programas que permitan ver cómo y en qué aprovechar tanta productividad del pez. Sin embargo, durante el fin de semana, el mero secretario de Pesca acudió con algunos funcionarios del Ayuntamiento de Mocorito para realizar la siembra de 125 mil larvas de tilapia, de una primera etapa que pretende sembrar más de 250 mil alevines. Empero, como no se ha hecho nada para detener la plaga de pez diablo, lo único que hicieron, a decir de los pescadores, es brindarle un banquetazo a esta plaga, que no se comercializa en Sinaloa ni en México.