Movimientos. Conforme se acerca el inicio del proceso electoral en Sinaloa, los partidos políticos buscan hacer alianzas y reclutar entre sus filas a integrantes de otros partidos. El que más ha trabajado para reclutar personajes de peso es Movimiento Ciudadano, que además de buscar una gran alianza con PRI, PAN, PRD o PAS, se ha reunido y ha invitado a panistas y a priistas a sus filas. Ya sumaron a los hermanos Roberto y Yenifer Cruz; y están en pláticas con Martín Heredia y Miguel Ángel Camacho, a quienes se les ha visto muy cerca e impulsando a Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura. De acuerdo con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Cristian Palacios, se ha reunido e invitado al beisbolista Adán Amezcua; al exdiputado local y exalcalde Aarón Rivas Loaiza; y al mismo Torres Félix, pero estos últimos se mantienen en el PRI, y no han expresado su renuncia al tricolor para incorporarse a otro partido.

Saldo negativo. Un día después de su visita, algunos morenistas de Ahome llegaron a la conclusión de que la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, anda de «mal pelo» por su frustración de quedar fuera de la contienda en su intención de ser secretaria general del partido en el país. Con ese ánimo, dicen que no podrá lograr la unidad de los grupos que se encuentran confrontados. Correr a Luisa Reyna Armenta de la reunión de morenistas por una pregunta que no le gustó y su actitud de «perdonavidas» provocó que los grupos de morenistas entraran en un proceso de valoración de si la desconocían o no como delegada del partido. Lo que ven mal es que siendo dirigente se postule para un nuevo cargo partidista, cuando lo que debería hacer es renunciar para no hacer esos «papelitos» de agarrar de bajada a la militancia y causar más la división.

¡Hay tiro! En Mazatlán, parece estarse viviendo una batalla entre el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres y las activistas por los derechos de las mujeres Perlas del Pacífico. La semana pasada, el movimiento feminista realizó una protesta en la Plazuela República para exigir la despenalización del aborto. Durante el acto, algunas de las participantes pintaron consignas en la fachada del ayuntamiento. Esto molestó al alcalde, quien un día después advirtió que fincará responsabilidades jurídicas a las responsables de dañar la vía pública. Este domingo, las feministas protestaron de nuevo para repudiar las represalias de Benítez Torres, a quien llamaron «alcalde misógino», y advirtieron que no dejarán que les genere una mala imagen a su lucha. Pero el presidente municipal no se quedó callado, y ayer respondió con más críticas y cuestionó la incongruencia del movimiento feminista, pues lo dirige un hombre, al que solo mencionó como «Gildardo».

Por los suelos. Los que siguieron mal y de malas son los pescadores en Guasave ante el panorama nada alentador que pinta esta temporada de capturas, pues podrían no llegar a cubrir las deudas que adquirieron previo al inicio de las labores, pues señalan que la situación dio al traste con la eliminación del subsidio al combustible por parte del Gobierno federal. Esto porque además de las bajas capturas que han tenido esta primera semana después de que fue levantada la veda, la producción no ha sido la esperada, y el precio tampoco, aun cuando el mercado está demandando más producción. Los hombres del mar están muy decepcionados del presidente de la república, pues dicen que lejos de beneficiarlos los llevó a una peor situación con su políticas públicas, que esperan pueda corregir, o de lo contrario no saben cómo les irá.

La previsión. El cierre de la actividad comercial durante la pandemia por COVID-19, la baja participación en el pago por conceptos de predial rural y urbano, así como la caída de las participaciones federales, no permiten avizorar un buen panorama para el cierre del año, dijo el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por lo que la recuperación ha sido muy lenta. Con esta situación ya deben estar pensando o más bien actuando los municipios, que año con año esperan el cierre para recibir un apoyo extra del Gobierno del Estado para completar los pagos de aguinaldos y de otros conceptos por prestaciones. De no estar preparándose financieramente con el tema de los gastos de cierre de año, pudiera reventar la crisis, y las presiones de los trabajadores serían evidentes.