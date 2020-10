Reunión de amigos. Las negociaciones para convencer a Sergio Torres Félix para que se sume a Movimiento Ciudadano (MC) y sea su candidato a la gubernatura de Sinaloa continúan. Ayer por la mañana, en un restaurante especializado en mariscos, desayunaron Christian Palacios Atondo, dirigente de MC; Ernesto Zazueta Zazueta, Roberto Cruz Castro y Sergio Torres, quien calificó el encuentro como una reunión de amigos, en donde platicaron de muchos temas, y dejó en claro que no son tiempos de definiciones políticas, pues en su momento tomará la decisión sobre su proyecto político. Sin duda, uno de los temas tocados fue la elección del 2021, pero por el momento no hay destape ni han llegado a un acuerdo sobre la candidatura a gobernador.

Omisos. Todos por igual, los diputados locales se voltean para otro lado en el caso del cambio de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Tras negarle la ratificación para un periodo más a José Carlos Álvarez, los legisladores se quedaron pasmados porque no han emitido la convocatoria para el proceso de renovación. Se suponía que esto se realizaría en septiembre, pero ya corre octubre, y no se sabe qué esperan los diputados para hacerlo. Algunos líderes de los colectivos sociales y defensores de los derechos humanos en Ahome consideran que esta conducta es señal del poco interés que tienen los legisladores de todos los colores en el tema de los derechos humanos. Una vez que sacaron adelante el cambio en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, era obvio que seguía el de la CEDH, pero por razones desconocidas no se ha hecho. Ya no tienen pretextos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mucho trabajo por hacer. El almirante José Ángel Treviño Núñez es el nuevo titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia en la Conapesca, cargo que dejó vacante el excomandante de la Tercera Región Militar Héctor Mucharraz Brambila. Será el encargado de mantener bajo regulación la pesca del camarón en esta atípica temporada, marcada por la crisis y la falta de apoyos. No obstante, su principal labor será mantener a raya a la actividad furtiva, cuyos tentáculos abarcan desde la captura en esteros y bahías, hasta la comercialización. Con el nuevo nombramiento se empezaron a levantar también las voces para que a Treviño Núñez se le provean mejores condiciones y recursos de trabajo, pues en los últimos dos años el departamento a su cargo fue uno de los más afectados por los recortes presupuestales. Y es que bien advierte el líder de la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, Jesús Omar Lizárraga, sin más recursos y personal, el cambio no servirá de mucho.

Sin negociar. Parece que el delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes, no tiene ningún interés en acudir al municipio de Guasave a cuando menos revisar la situación que viven los servidores de la nación que fueron despedidos de la oficina de Becas Benito Juárez y los de la oficina de apoyo a adultos mayores, pues aunque dicen que estuvo el pasado jueves en la presidencia municipal, simplemente no se dio la vuelta para escucharlos en voz propia y mucho menos para atender sus inquietudes. Ayer se dijo que los que están en las instalaciones de la Sagarpa serían desalojados con el uso de la fuerza pública y que la advertencia llegó directamente de parte de Daniel Gibrán López, responsable de dicha oficina; sin embargo, no mostró ningún documento ni orden judicial donde se estableciera que podrían hacerlo. Lo que se ve en esta situación es que no tienen, o cuando menos no han mostrado, capacidad para el diálogo, para saber al menos hacer propuestas para solucionar un conflicto que lamentablemente afecta a varias personas.

El polémico reclamo. El llamado de los estudiantes de secundaria y preparatoria por el regreso a las aulas en el estado de Sinaloa llegó desde la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado. Un grupo de alumnos se congregó para marchar de manera pacífica para mostrar públicamente su inconformidad y pedir que sean retomadas las clases presenciales con los protocolos sanitarios. La controversial manifestación no solo fue un reclamo a las autoridades educativas y en especial una exigencia directa al secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, sino que también expusieron necesidades y problemas que han enfrentado en la nueva modalidad de educación a distancia. Pero más allá de la petición del regreso a los planteles, siguen surgiendo situaciones de carencias que limitan el aprendizaje, pues algunos de los manifestantes señalaron no estar aprendiendo bien porque las clases virtuales no están funcionando, como lo quieren hacer ver las autoridades.