Invitación. El exalcalde de Culiacán y exdiputado local Aarón Rivas Loaiza es otro de los priistas que ha sido invitado por la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano para sumarse a sus filas y ser candidato en el 2021. Pero Rivas Loaiza aclaró que por el momento está retirado de la política y está concentrado en su empresa y en su familia. Y aunque admite que recibió la invitación de Cristian Palacios y de Alejo Valenzuela, dirigentes del instituto político, a quienes calificó como amigos, por lo pronto no es su prioridad, y esperará los tiempos para ver qué condiciones existen para tomar una decisión definitiva, porque no descarta en su totalidad participar en los comicios con el PRI o con cualquier otro partido.

Recomendación. Dicen que como un baldazo de agua helada les cayó a los diputados locales de Ahome, Cecilia Covarrubias y Juan Ramón Torres, la recomendación a los morenistas en responsabilidades públicas de que si aspiran a participar en el proceso electoral del 2021, que pidan licencia el 15 de octubre o a más tardar en noviembre. Lo que pasa es que ellos, como otros legisladores de Morena, con la intención de repetir o brincar a diputado federal o a las alcaldías, querían estirar la liga hasta el 2021 para no dejar de cobrar estos meses. Eso por un lado, pero por el otro es que lo harán en el vacío, porque no saben si van a lograr ser candidatos o no. Así que Covarrubias y Torres tendrán unos días sin sueño para tomar la decisión. Lo más factible, para no errarle, es que pedirán licencia, si es que sus «padrinos», sobre todo la legisladora, les aseguran que tienen en la bolsa la candidatura a la alcaldía de Ahome. Inician las apuestas.

Más leña al fuego. La desaparición de 109 fideicomisos avalados en lo general por los diputados federales no ha hecho más que generar una oleada de críticas hacia el Gobierno y levantar suspicacias por parte de los sectores del país. En Mazatlán, el líder local de la Coparmex, Jorge García Félix, advierte que la medida legislativa mayoriteada con el voto incondicional de los morenistas genera desconfianza debido a la proximidad de las elecciones. Advierte que se necesitan garantías de que esos recursos que se aplicaban para atender las eventualidades, como los desastres naturales e impulsar el desarrollo deportivo, educativo y artístico de jóvenes, no terminen canalizados a planes electoreros.

Postura. Ayer, la diputada local de Guasave, Mónica López Hernández, habló de la necesidad y de las condiciones que hay en Sinaloa para comenzar con un resurgimiento de actividades que permitan una recuperación económica. La legisladora señala que todo sin dejar de lado la contingencia sanitaria y lo que esta implica, como el autocuidado, para evitar el contagio del COVID-19. Dijo que se ha creado un falso dilema en relación con que es la salud o la economía en materia de reactivación de las diversas actividades. Y no hay duda de que la economía de la entidad y del país está afectada y es más que necesario que haya una reactivación; sin embargo, tendría que darse previa valoración de cada zona, aunque en el caso de Guasave casi todo está en marcha, y los resultados ya todos los conocemos.

No hay para cuándo. La desesperación de algunos miembros del magisterio por la definición de la fecha del proceso de elección de las nuevas dirigencias del SNTE 53 va en aumento, mientras la actual dirigencia, que encabeza el profesor Fernando Sandoval, calla en el tema de la fecha, pero en cada reunión su mensaje va encaminado al llamado a permanecer cerca de las bases y defender la unidad. Esto ha molestado al grupo que se ha conformado para buscar la dirigencia del sindicato de maestros Convergencia 53, liderado por Rafael Gastélum Román, quien pide acelerar el proceso y que no sea prolongado al año que viene debido a que pudiera caer en algunos vicios si se empata con el proceso electoral.