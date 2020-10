Alianzas. La clave para obtener el triunfo en el proceso electoral del año entrante serán las alianzas o las coaliciones, pero no solo entre los partidos políticos, sino también entre los grupos y los sectores de la sociedad. Por ello las negociaciones no cesan todos los días, porque está en juego el futuro de Sinaloa para los próximos seis años, y por supuesto los siguientes tres años de México. Ya el PRI abrió sus puertas a las alianzas, lo mismo PAN y PRD. Los tres pudieran ir juntos en los comicios federales y en dado caso en todos los estados, incluidos Sinaloa, en donde también se podría sumar Movimiento Ciudadano, a pesar de que su dirigencia nacional no quiere aliarse con nadie, sino sumar a expriistas y a expanistas. En esta entidad sí están negociando, incluso con el Partido Sinaloense, con quien ya trabajaron juntos en anteriores procesos electorales. En el caso de Roberto Cruz Castro, quien recientemente se sumó a las filas de MC, manifestó que el partido va a arrasar con la gubernatura de Sinaloa, con las alcaldías y con las diputaciones en el próximo proceso electoral. Luce difícil el escenario en caso de ir solos, porque quien logre mejores alianzas tendrá más posibilidades de triunfo.

Miden fuerzas. En Mazatlán, la ausencia de nueve de los catorce regidores hizo que se postergara el proceso para nombrar al titular del Órgano Interno de Control. Es el último capítulo de una larga historia que se remonta hasta el 2018, cuando la síndica procuradora del Ayuntamiento, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, pidió la destitución del aún titular de esa dependencia, Rafael Padilla Díaz. Entonces argumentó que Padilla Díaz obstruía algunas labores de verificación e investigación de posibles irregularidades y casos de corrupción. El cambio nunca se dio, y la semana pasada Bojórquez Mascareño anunció el inicio del proceso de relevo en el Órgano Interno de Control, para ello presentó como propuesta a Moisés Ríos. Pero la Administración municipal, que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, al parecer intenta mantener a Padilla Díaz en el cargo. El tema se polemizó más cuando a través de un comunicado siete organizaciones civiles demandan el respeto a las leyes y a los reglamentos para que se respete la facultad que tiene la síndica de ser la única que puede presentar una propuesta para el cargo. Hoy habría una nueva sesión en el cabildo para decidir sobre el tema.

Prudencia. Para no enredar la piola, Bernardino Antelo Esper le sacó ayer la vuelta al tema de sus aspiraciones por la alcaldía de Ahome tras el anuncio del gobernador Quirino Ordaz Coppel de la desaparición del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, que dirige. Con el argumento de que no son los tiempos, Antelo Esper guardó las formas luego de que se generó la percepción de que quedaba libre para estar en condiciones de la candidatura priista. Es más, sembró la idea de que no va a dejar la titularidad de la dependencia porque podría fusionarse o adherirse a otra dependencia. Así, en los próximos días va a tomar forma la suerte institucional y política de Antelo Esper.

Le pone fecha. La que ya determinó en qué fecha presentará su informe de actividades es la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, pues trascendió que lo hará el próximo 28 de octubre en el Centro Cultural Guasave, donde tendrá espacio para máximo cien personas. Teniendo en cuenta la capacidad del recinto, se presume que habrá condiciones para preservar la sana distancia. Por cierto, que sus adversarios políticos están muy atentos a los resultados que va a presentar, pues aseguran que Leal López casi no ha hecho obras representativas durante su Gobierno y seguramente en ese sentido es en el que enfocará la crítica. Por otra parte, la que aún no ha definido los protocolos para la presentación de su informe es la alcaldesa del municipio de Sinaloa, María León Rubio, y hasta hace unos días no se decidía si lo haría de manera pública o ante un número reducido de asistentes. Puede que se incline hacia lo público, pues ya ha dicho que en la serrana región serán abiertos todos los espacios.

Como abeja a la miel. En el municipio de Salvador Alvarado, el aleteo político que se mueve alrededor de Morena trae muy inquietos a muchos, más cuando todos buscan el acercamiento y el respaldo del senador Rubén Rocha Moya, cual abejas a miel, situación que se evidenció durante la visita del senador por Sinaloa en el municipio para acompañar a la familia del alcalde de Salvador Alvarado, que falleció por una complicación que le causó el COVID-19. El detalle es que la coordinadora del partido en el municipio, Patricia Sainz, y la militante y aspirante a la candidatura a la presidencia municipal, Luz Edith Márquez, no negaban esa inquietud por tener un acercamiento, que al salir de la ceremonia ya lo esperaban para tener la charla, que fue interrumpida en varias ocasiones por la gente que lo saludaba, intención que no fue abandonada nunca, menos con el apoyo de Ambrocio Chávez Chávez, quien las motivaba con sus manos a acercarse al senador y tener ese acercamiento. La maestra Luz Edith ha dicho a lo corto y a lo lejos que no considera justo que lleguen figuras nuevas y tomen las candidaturas cuando hay gente que ha venido trabajando desde hace años para el partido. ¿Será acaso este su desesperado comentario que le compartió a Rubén Rocha?