Prioridades. Luego de reunirse el gobernador Quirino Ordaz Coppel con los diputados federales de Morena, del PRI y del PAN, acordaron hacer un frente común para cuatro temas prioritarios, ya que no hay mucha tela de donde cortar. El esfuerzo será enfocado para buscar recursos para el campo, porque hay programas que no vienen en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, como el de Concurrencia y el de Gastos Catastróficos, que son fundamentales para los productores de Sinaloa, y gestionar que se agilicen más los pagos con Segalmex; otro es recuperar el apoyo para gasolina para los pescadores ribereños, el Fortaseg y las escuelas de tiempo completo. De acuerdo con el mandatario, hubo el compromiso de todos los legisladores para hacer un frente común y trabajar juntos para obtener mayores recursos para Sinaloa.

Por los suelos. Una semana después de que el alcalde de Ahome, Billy Chapman, revelara que tiene intenciones políticas de cara al 2021, el resultado de una encuesta le cayó como balde de agua fría, así como a sus escasos seguidores, que lo que les interesa es seguir medrando del erario. Esto porque la empresa Mitofsky liberó la consulta que realizó: de cien alcaldes en el país, Chapman quedó en el lugar 94. Es decir, de los más bajos de aprobación. Tuvo un 24.8 por ciento de aprobación. Sea por lo que sea, el resultado fue socializado por muchos en Ahome. En realidad, dicen que esto es la ratificación del rechazo a la forma de gobernar de Chapman, porque desde el inicio de su Gobierno sus calificaciones han estado por los suelos. Esto no se ha modificado, porque el presidente ahomense sigue cometiendo pifia tras pifia. Dicen que esto y la sentencia en su contra por violencia política sepultan sus «intenciones políticas» en el 2021, aunque parece que él es el único que no lo ve.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Le llueve sobre mojado. Al alcalde de Concordia, el priista Felipe Garzón, le han llovido críticas por parte de las más de 200 familias desplazadas por la violencia. Las víctimas colaterales de la inseguridad refieren que el munícipe nunca se ha acercado a ellas para conocer sus problemas o aportarles apoyos, ya que no pueden regresar a sus pueblos en la zona serrana por miedo a perder la vida. Por ello permanecen refugiados en colonias de Villa Unión y Mazatlán. A ello, el priista ha respondido con más declaraciones en el sentido de que en la zona alta de Concordia priva la tranquilidad, y lamenta que sea afectada la imagen del municipio con esas mentiras.

Demandas en puerta. Los servidores de la nación que fueron despedidos de la oficina de Becas Benito Juárez, en Guasave, dieron fin al plantón en el que habían permanecido desde hace una semana al no tener una respuesta favorable a su demanda, pero a cambio ayer afirmaron que su lucha será por la vía legal, por lo que esta misma semana estarían acudiendo a la capital del estado para interponer una denuncia ante las instancias correspondientes. En este tema señalan que es muy extraño el papel que han asumido los superiores al no mostrar el menor interés por atender su queja, y sobre todo cuando se ha hablado de temas tan delicados como la acusación de la desaparición o desvío de una gran cantidad de recursos de becas que no fueron entregadas a sus destinatarios.

Se cumplió. Como si fuera en cumplimiento de la voluntad del exalcalde de Salvador Alvarado Carlo Mario Ortiz Sánchez, quien falleciera a consecuencia de una complicación en su salud al salir con un segundo contagio por COVID-19, su esposa, Pier Angely Camacho Montoya, fue nombrada presidenta municipal sustituta de Salvador Alvarado. Cuando se rumoraba que él sería uno de los candidatos a aparecer en las boletas electorales para la diputación local, se decía que iba a aceptar, pero que lo único que pedía es que no pusieran en su periodo de permiso a un presidente sustituto que llegara a mover todas las piezas del ajedrez que ya tenía formado, así que pedía que le dieran continuidad a los trabajos pendientes en el municipio.