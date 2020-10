Bienvenida. Los recién afiliados a Movimiento Ciudadano viajaron a la Ciudad de México para reunirse con la dirigencia nacional, encabezada por el senador Dante Delgado Rannauro y el secretario de Acuerdo, Jorge Álvarez Máynez. La comitiva sinaloense fue conformada por Roberto Cruz Castro, Ernesto Zazueta Zazueta; Amado Zazueta, quien acaba de rendir protesta como dirigente de Jóvenes Ciudadanos en Sinaloa, y Yénifer Cruz Castro, quienes fueron acompañados por el dirigente estatal de MC, Cristian Palacios Atondo. El encuentro fue principalmente para darles la bienvenida al partido y de paso comenzar a trabajar en los preparativos de las campañas y de las estrategias a implementar.

Otro pleito en puerta. En Mazatlán, la síndica procuradora del Ayuntamiento, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, acusó la imposición arbitraria de Rafael Padilla como titular del Organismo de Control Interno. Señala al alcalde, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, de violentar las leyes y los reglamentos municipales para mantener a Padilla en el cargo por tres años más. Por ello —anunció— denunciará ante el Tribunal Estatal Electoral a los nueve regidores que apoyan la ratificación del funcionario incómodo, pues con ello obstruyen su trabajo y desconocen su facultad de proponer a quien fiscalizará a la Administración municipal. El tema mantiene álgida la polémica en el puerto, pues entre ambas partes hay acusaciones de corrupción, ilegalidad, complicidades, chantajes y caprichos en el ejercicio de la función pública.

Con todo. Juan Carlos Estrada, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, despejó la duda. Reconoció que ya se ha tenido acercamiento con algunas personalidades del Partido Revolucionario Institucional a fin de hacer una alianza en el 2021. Y no se anduvo por las ramas: dejó en claro que el objetivo es recuperar posiciones perdidas por esos dos institutos políticos, pero también ganarle a Morena. Aprovechó para decir que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido catastrófico hasta el momento, y eso lo deben capitalizar todos los partidos de la oposición. Eso sí, también se acordó del bienestar social que deben llevar a los sinaloenses con los mejores candidatos. Mira, pues…

Empleitados. Y los que andan enfrascados en un pleito de vecinas son el síndico de Bamoa en Guasave, Iván Luque, y el exsíndico del mismo poblado Gonzalo Flores Valverde, pues el actualmente servidor público difundió un video en redes sociales donde se queja de que a las Administraciones pasadas Gonzalo Flores no las deja trabajar y que él quiere llevarse los aplausos haciendo gestiones, pero que de eso no tiene la culpa. El Güero Flores dijo que si el síndico hiciera bien su trabajo, no tendría ningún problema, y que en su caso la gente lo busca porque sabe que les resuelve las peticiones. Algo muy parecido ha sido lo ocurrido en El Burrión, donde se han dado confrontaciones entre el síndico actual y la regidora Martha Dagnino, ante la rivalidad que se dice existe entre ambos, así como con el exsíndico Felipe Camacho. El tema seguramente dará para más de aquí en adelante que empezará la lucha por sobresalir y que los partidos vean el trabajo que los respalda con miras a las candidaturas que el próximo año habrán de repartirse con el proceso electoral en puerta.

La rebeldía. Por las cosas que se están dando en Angostura podría escapársele la aspiración de buscar la reelección en la presidencia municipal a Aglaeé Montoya Martínez, debido a que algunos personajes de peso de su propio partido, el PRI, se le están poniendo en contra. Carlos Beltrán Astorga es un claro ejemplo de ello, pues está a la defensa del IPR, y no lo convencen las acciones ni la aplicación del recurso que está llevando a cabo la alcaldesa, tanto que lo evidenció a pecho abierto. Beltrán Astorga es priista de hueso colorado, incluso exalcalde de Angostura, y actualmente es el presidente de la CNC, y si se está rebelando ha de ser porque la figura de Aglaeé Montoya Martínez empieza a perder fuerza política al interior del tricolor. Habría que esperar el trabajo de unión que logre hacer el presidente del PRI en Angostura, Óscar Castro Borja, o si de plano será superado por los peces gordos que están acostumbrados a mover piezas en el municipio de Angostura.