Tablero ampliado. El ajedrez político de la sucesión gubernamental en Sinaloa acaba de ser ampliado al incluir a dos nuevos jugadores, ambos aliados de la 4T. Con la inclusión de las Redes Sociales Progresistas, encabezado por Elba Esther Gordillo y Fernando González, y Fuerza Social por México, de Pedro Haces, serán once los partidos políticos que participarán. En el caso de los tres nuevos, en donde se incluye el Partido Encuentro Solidario (PES), tendrán que ir solos; pero se perfilan tres alianzas: Morena, PT y PVEM; PRI, PAN y PRD; Movimiento Ciudadano, y el Partido Sinaloense, que podría aliarse con los primeros dos grupos o volver a trabajar junto al «movimiento naranja». Con estos dos nuevos partidos se fortalece la 4T en Sinaloa, que contará con más estructura y recursos para ganar la gubernatura, y mantener el control del Congreso del Estado y los principales Ayuntamientos; por lo que los movimientos de la oposición deberán ser inteligentes y precisos para ganar las elecciones.

Chafean. A algunos ahomenses no les sorprendió ayer que en la «mañanera» del presidente Andrés Manuel López Obrador mandaran a una mochitense a ensalzar al alcalde de Ahome, Billy Chapman, porque, según ella, está haciendo bien las cosas. Y es que esto y más se puede esperar, ya que son tiempos preelectorales, y por lo que se vio ya hay la estrategia de limpiarle la cara a Chapman ante López Obrador, quien, quiérase o no, dará las bendiciones para las candidaturas de Morena para el 2021. Lo que no cuadra es que si dicen que está haciendo bien las cosas, cómo es que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa lo sentenció por violencia política en razón de género. Todavía más: si dicen que está apoyando a la gente como nunca, cómo explican el hecho de que sale por los suelos en las encuestas, como la recién publicada por Mitofski. Se exhiben solos.

Hagamos fiesta. Una semana subsecuente en semáforo azul ha sido suficiente para que el Gobierno municipal de Mazatlán, que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, haya decidido relajar más las restricciones preventivas por la pandemia del COVID-19. Autorizó que a partir de esta semana los estadios de futbol y beisbol puedan operar al 30 por ciento de su capacidad. El munícipe celebra que Mazatlán sea el primer destino del país en reactivar los juegos con público debido a la disminución de los casos activos de COVID-19. En tanto, los trabajadores de la salud llaman a no echar las campanas al vuelo y mantener los protocolos preventivos de manera estricta para evitar un rebrote.

Encarrilados. Cuentan por los pasillos del Palacio Municipal en Guasave que a la regidora Martha Dagnino ya la andan excluyendo del grupo de ediles morenistas que suelen aplaudirle a la alcaldesa, esto debido al apoyo que ha mostrado en redes sociales hacia su paisano Raúl Inzunza Dagnino, quien trae una racha de visitas y reuniones con un interés muy particular por buscar lograr la candidatura a gobernador. Y es que se supo que en días pasados la presidenta Aurelia Leal habría hablado con sus principales colaboradores y regidores para decirles que su apoyo estaría enfocado en el proyecto que trae Rubén Rocha Moya por la gubernatura. Claro, con la premisa de que también ellos podrían buscar la oportunidad de conseguir algo. Pareciera que la alcaldesa buscaría la reelección, aunque ha dicho públicamente que no le interesa, pero de animarse, no permitiría dejar llegar ni a los diputados locales Flora Miranda y Eleno Flores, quienes hace tiempo traen también esa aspiración por dirigir Guasave.

El retorno. Vaya sorpresa que sacudió a Guamúchil el día de ayer. Con la llegada de Liliana Cárdenas Valenzuela a la gerencia de la radio local, los rumores se soltaron como chispas de castillo en el mero Día de la Virgen, pues nadie imaginaba que abandonaría su espacio como subsecretaria de Vinculación Social en la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en el Gobierno del Estado, más cuando su interés manifestado a voz abierta era que quería ser de nuevo candidata a presidenta municipal por Salvador Alvarado, luego de la voz de su padrino político, David López, se dijo que ella buscaría alguna de las diputaciones. Sin embargo, su regreso a Guamúchil en la iniciativa privada deja un vuelco de dudas y de especulaciones sobre si su vuelta al municipio viene con intenciones de hacer presencia en el pueblo con miras en el 2021.