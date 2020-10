Nace una ilusión. Los resultados en las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo despertaron a los priistas sinaloenses, que habían estado apagados y hasta pensando en migrar a otro partido, luego de dos años de la derrota del tsunami electoral generado por Andrés Manuel López Obrador. Hoy, de nuevo, el priismo sueña con volver al triunfo, mantener la gubernatura de Sinaloa y recuperar los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, y el control del Congreso del Estado, todo en poder de Morena. El contundente triunfo en estos estados le pone un freno a una posible alianza con el PAN y con el PRD, que prácticamente está pactada en Sinaloa, porque la dirigencia del PRI ahora piensa que pueden ganar solos, sin tener que repartir posiciones, pero tendrían que elegir un cuadro rentable, con estructura y con experiencia ganando elecciones. Muchos priistas se han vuelto a ilusionar, y se demostró que Morena no es lo mismo cuando López Obrador no aparece en las boletas.

Desánimo. La estrepitosa derrota electoral de Morena en Coahuila e Hidalgo provocó que los militantes y los líderes del partido en Ahome se alarmaran. Su estado anímico quedó por los suelos, porque algunos ya ven ese mismo resultado en el 2021 en el municipio y en Sinaloa. Razones les sobran, pero algunas son fundamentales: la forma de gobernar del alcalde Guillermo «Billy» Chapman y el abierto proteccionismo que le han dado los diputados locales. Ahora, muchos dentro y fuera de Morena le dan la razón a José Borunda y a Lucio Antonio Tarín, entre otros, de deslindar al partido de Chapman. Sin embargo, eso no cuaja, porque los de «arriba» lo arropan, pese a las pifias que comete un día sí y al otro también. A todo esto se le suma la profunda división interna con miras a lograr las candidaturas que pueden quedar en «arribistas» y «oportunistas», avalados por quienes tienen el control del partido. Por eso y más, la inconformidad y los reclamos están a la orden del día en los grupos internos de WhatsApp de los morenistas.

Se disciplinan o... Un llamado de atención a la afición para que acate los protocolos preventivos provocó el desorden ocurrido a las afueras del estadio de futbol, luego del triunfo de Mazatlán FC el viernes pasado. En el ayuntamiento porteño se realizó una reunión entre los funcionarios municipales y los representantes del Club Deportivo para evaluar los resultados del primer partido con público en medio de la pandemia por el COVID-19. Concluyeron que al interior del coloso las personas se portaron en apego a las disposiciones sanitarias, y que en ese sentido se continuará permitiendo el funcionamiento del estadio a un 30 por ciento de su capacidad.

Líder exhibido. Ayer circuló entre trabajadores, funcionarios del Ayuntamiento y medios de comunicación en Guasave un audio donde el líder del Stashag, Alejandro Pimentel Medina, participaba en la asamblea del pasado viernes, y donde se le escuchaba un tono muy molesto, que hasta lanza una amenaza a los que buscan fracturar a la agrupación que él representa. En el audio se oye que cuestiona y pide que no anden confundiendo a la gente, porque así tengan 25 o más años, van a ser expulsados, refiriéndose a dos personas cuyos nombres no dio, pero que seguramente saben bien quiénes son. «Por favor, les digo, déjense de ching***. No dividan a la gente, porque se los va cargar la ching***», se escucha que le dice a sus representados en tono molesto.

A poner atención. La Administración municipal de Angostura en periodos anteriores ha sido observada por la Auditoría Superior del Estado en el tema de la comprobación de gastos en viáticos, por lo que se busca transparentar el rezago que se tiene actualmente de casi 69 mil pesos. Esto porque la propia alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez reconoce que funcionarios y ella misma han incumplido alguna vez en comprobar gastos en tiempo y forma, pero asegura que esto se va a transparentar. Para ello presentó una iniciativa ante cabildo para que se use un formato general para la comprobación de viáticos y esta falta deje de ser constante, pues si se busca ser un Gobierno transparente, este aspecto debe tomarse en cuenta y estar al corriente con las comprobaciones, más con el antecedente que se tiene de observaciones de la ASE en la Administración pública del municipio.