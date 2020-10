Desaire. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, convocó ayer a los 17 presidentes municipales a una reunión virtual que fue transmitida en vivo por una cadena de radio para invitarlos a implementar la campaña Guardianes de la Salud, con el relanzamiento de Salvemos la Navidad; pero ningún alcalde atendió el llamado, aunque enviaron representantes, de ahí el poder de convocatoria que tiene Estrada Ferreiro, quien quiere que los demás municipios adopten su campaña, la cual no ha funcionado, y que en sus casos sí han logrado controlar los contagios de COVID-19.

En alerta. Muy contento se le vio al senador mochitense Mario Zamora Gastélum en su visita al presidente nacional del Partido Revolucionarios Institucional, Alejandro Moreno. No cabe duda de que los triunfos electorales en Hidalgo y en Coahuila los llenó de esperanza y de energía. El asunto es ahora cómo seguirle en los otros estados, porque de que hay pleito por las candidaturas en el resto de las entidades donde habrá elecciones, los hay. Y más ahora que ya ven claro el panorama para el triunfo en las elecciones del 2021 en Sinaloa. Algunos ubican al senador sinaloense como uno de los aspirantes a la gubernatura, y más que él mismo ha expresado sus aspiraciones. Así que ya se verá muy pronto.

Desamparados. Los que de plano andan bien desanimados son los hombres del mar, pues a 22 días de que fue levantada la veda del camarón, simplemente no han visto la suya al no encontrar producto por ningún lado, incluso ni en altamar. La crisis se ha sentido más esta vez debido a que el Gobierno federal eliminó los subsidios de apoyo que tenían, y de los cuales disponían cuando menos para hacer frente a gastos, como el del combustible, ya que ahora no lo tienen. Aunque antes hubiera sido alternativa, dicen que ni esperanzas de pedirle ayuda al Gobierno, pues simplemente los dejó en total desprotección con la eliminación de dichos apoyos. Ahora sí que ni quién los ayude.

¿Reivindicará el camino? Quien entró a dar la pelea tomando las riendas del PRI en el municipio de Mocorito es Francisco Javier «Chico» López, quien aseguró que estarán en constante acercamiento con la gente, pues como lo ha venido diciendo el presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Valdés, esa es una de las estrategias para recuperar terreno rumbo al 2021. Lo cierto es que al PRI en Mocorito también le hace falta refrescarse y activarse más como partido de oposición, pues en cabildo las participaciones de los ediles del tricolor han pasado sin pena ni gloria, sin que haya críticas u observaciones hacia la Administración municipal.

En el sur de Sinaloa. La amenaza del dengue se ha empalmado a la pandemia del COVID-19, que hasta los últimos días había cobrado la vida de 3 mil 479 vidas en toda la entidad. Por ello, los Gobiernos municipales reforzaron de manera emergente las labores preventivas. Se habla de varias muertes, aunque la Secretaría de Salud del estado las niega, y en la plataforma epidemiológica del Gobierno federal no aparece ninguna defunción. Tan solo ayer, Wilfrido Alonso Delgado Pardo, director del hospital general de Escuinapa, confirmó la muerte de un menor de 7 años, quien habría llegado ya con un estado grave muy avanzado, y no resistió. A esos se le suman otras dos probables defunciones por la misma causa.