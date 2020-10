Tercer Piso

Incompetencia. Muy delicado es lo que está pasando en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Tiene una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que dé seguimiento a casos de personas desaparecidas, y ahora, después de presumir equipo de primer nivel para muestras de ADN, mantuvo un año el cuerpo de un joven en el Semefo, mientras su familia lo buscaba en tumbas clandestinas. Es importante que el fiscal Juan José Ríos Estavillo salga a dar una explicación y se disculpe con estas personas afectadas.

Mal signo. El senador Rubén Rocha se apresuró a crear condiciones para salir ungido como candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, pero en Ahome no le están saliendo bien las cosas. Sus operadores están siendo rechazados por los morenistas y no morenistas. Los reclamos confluyen en que Rocha no regresó ni los apoyó para un cargo público, como sí lo hizo con priistas, que ni siquiera estuvieron en la campaña. Así, los coordinadores del senador, entre ellos Cutberto Ríos, no las tienen todas consigo, porque les echan en cara que ahora sí se acuerdan del pueblo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Mano dura? En Mazatlán, las autoridades municipales están contentas al cumplir casi veinte días consecutivos con menos de cien casos activos de COVID-19. Lo malo es el relajamiento que eso ha generado. Hace una semana, el alcalde Luis Guillermo Benítez anunció sanciones ejemplares para quienes no acaten las disposiciones preventivas, luego de los desórdenes provocados por la afición afuera del estadio de futbol. Pero el fin de semana hubo aglomeraciones al final del juego y reuniones con consumo de bebidas alcohólicas. Habrá que ver si Benítez Torres cumple la advertencia.

Voracidad. Con la nueva normalidad, muchos giros retomaron actividades en Guasave, como el del sector restaurantero y los bares, donde se supone deben vender alimentos, además de bebidas alcohólicas. El gran problema ha sido que a algunos les está ganando la voracidad y la competencia, y no les importa incumplir las medidas sanitarias. Prueba de ello es la serie de recomendaciones que les han tenido que hacer a los propietarios para que procuren la sana distancia y limiten la venta de bebidas alcohólicas, y ahora le suman la recomendación de mantener a cierto nivel el volumen de la música. Por cierto, dicen que una de las propietarias que incumple es la secretaria de la Canirac en Guasave.

Con actitud. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya, ha señalado que la aceptación de la ciudadanía es indispensable para un buen trabajo al frente de un Gobierno. Al ser cuestionada sobre si iría en busca de la reelección o una diputación, aseguró que primero haría una encuesta para conocer la aceptación de la sociedad, pero últimamente se le ha visto muy activa en comunidades del municipio.