Investigación. En la actual y anterior Administración en el Ayuntamiento de Culiacán, las obras de pavimentación con recursos propios y de las aportaciones de los beneficiarios por medio de Comun han brillado por su ausencia. Actualmente hay conformados alrededor de 500 comités de vecinos que fueron creados para pavimentar su calle, de los cuales 86 culminaron con el proceso y con el pago para iniciar los trabajos, pero estos simplemente no comenzaron. De acuerdo con María de Jesús Sandoval Zamora, titular de Comun, está en curso una investigación para conocer dónde quedaron esos recursos, pero los ciudadanos no tienen la culpa de los malos manejos que hicieron las otras Administraciones. ¿Dónde quedó ese dinero?

De nivel. En lo que no se tiene registro de algo similar en Sinaloa, la Academia Mundial de la Educación le entregará hoy la medalla de excelencia educativa al director del Conalep en la entidad, Melchor Angulo Castro. El acto será llevado a cabo en la Secretaría de Educación Pública y Cultura con una asistencia presencial reducida de acuerdo con los protocolos de salud por el COVID-19, pero con transmisión virtual. La especie corrió como reguero de pólvora por la distinción internacional que enaltece a Sinaloa y al país ante el mundo. Estará presente el representante de la Academia Mundial de la Educación, Jesús Rendón García, rector del Instituto Tecnológico y Universitario del Estado de México, y el director nacional del Conalep, Enrique Ku Herrera, entre otros. Propios y extraños aseguran que Angulo Castro está cosechando lo que sembró con los programas innovadores, como la carrera de Pilotos de Drones, al grado que le darán el título honorífico “Educador Internacional de Excelencia”.

Viento en popa. Hace unos días, el gobernador de estado, Quirino Ordaz Coppel, anunció que la actividad turística va en franca recuperación, luego del paro de cuatro meses que efectuaron los hoteleros y los restauranteros por la pandemia del COVID-19. A esas prospecciones se han sumado las estimaciones hechas por el secretario de Turismo en México, Miguel Torruco Marqués, en el sentido de que Mazatlán podría cerrar el 2020 con una ocupación del 65 por ciento. Pero detrás de estos informes están las estrategias de sacrificio que se han implementado. Ayer, Carlos Berdegué, integrante de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, dijo que el hospedaje se ha tenido que abaratar con descuentos de hasta el 60 por ciento, lo que ha redundado, no en ganancias, pero al menos sí en un flujo de visitantes nacionales, cuya derrama económica permite cubrir la nómina y los gastos operativos.

Opiniones. A escaso un día de que Aurelia Leal López presente su segundo informe de labores como alcaldesa de Guasave, ya ha habido algunos pronunciamientos desde distintos sectores para criticar su forma de gobernar. Esto porque entre los pleitos intermitentes que ha mantenido con el sindicato del Ayuntamiento, la pandemia, entre otras cosas, señalan que no ha habido una obra memorable por lo que vaya a ser recordada esta Administración, salvo los múltiples conflictos que ha mantenido con diversos personajes. Evidentemente, también hay quienes de manera neutra reconocen que al menos ha tenido la intención de generar un cambio, y el caso de la cristalización del colector pluvial en la zona norte podría ser una de sus gestiones más importantes; sin embargo, los escépticos nunca faltan.

¿Buscará algo? En el pueblo mágico de Mocorito, el que anda calladito calladito, pero avanzando a pasos agigantados, como queriendo ganar popularidad y terreno a cualquiera de los aspirantes, seguramente en busca de algo bueno para su futuro inmediato, es el conocido político y exalcalde Juan Salvador Avilés Ochoa, pues se le ha visto muy activo visitando todos los rincones del municipio sosteniendo reuniones con la ciudadanía y además proporcionando un poco de ayuda, como despensas y todo lo que esté en sus manos. Avilés Ochoa, emanado de las filas del PRI, ya fue la máxima autoridad de Mocorito, y quizá anda trabajando fuerte por el mismo proyecto, lo que no se sabe es por cuál lado anda o al final de cuentas qué color portará, ya que en estos momentos las cosas no están muy bien en el tricolor, que es el reto que trae la nueva dirigencia: consolidar la unidad en la militancia para que no se dé el divisionismo que los pudiera afectar en la contienda del 2021. Por otra parte, hace unos días, el exsecretario del Ayuntamiento de Mocorito José Noé Contreras Avendaño publicó en sus redes sociales una fotografía acompañado de Juan Avilés, en donde señalaba que acudieron a ponerse la vacuna de la influenza, pues conviene cuidarse y estar preparados para el 2021. ¿Será que se está cocinando algo entre los dos exalcaldes?