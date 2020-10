Exigencia. Grupos de defensa de las mujeres enviaron una solicitud al IEES que va enfocada a elevar los estándares de la ética y de la responsabilidad pública en los aspirantes a un puesto de elección popular. Se busca que no lleguen a ocupar cargos acosadores sexuales, deudores de la pensión alimenticia ni quienes generaron violencia familiar o de género, y por eso le solicitan al IEES que verifique que los aspirantes no cuenten con antecedentes penales ni denuncias. Los organismos No se Metan con Nuestras Hijas, Constituyentes CDMX Feministas y la Red de Abogadas Violetas ya iniciaron los trabajos de articulación para que esta iniciativa sea parte de los lineamientos electorales para el 2021 en el estado de Sinaloa. Esta es una muy buena propuesta, teniendo en cuenta que en años anteriores se han postulado candidatos que han generado polémica por tener diversas denuncias, entre ellas violencia familiar.

A la vía judicial. En definitiva, el secretario de Agricultura estatal, Manuel Tarriba, no pudo con el paquete del problema de los productores de trigo y maíz de Ahome presuntamente defraudados por Carlos Ramírez, dueño de Multigranos, a quien le entregaron la producción hace más de un año. Puro tiempo es lo que han perdido, apostándole a su intervención por instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien los productores le depositaron su confianza. Sin embargo, esta se acabó. Ahora la vía que les queda es la judicial. Ya Ramírez fue consignado, y hoy está citado para una audiencia con el juez de control. Los productores dicen que quién quita y salga con alguna justificación médica para no asistir.

Mas polémica. Desde hace dos años, el Ayuntamiento de Mazatlán tiene una sentencia en su contra para el pago de 141 millones de pesos como indemnización a la empresa Nafta Lubricantes, por la clausura de una gasolinera cerca del malecón. La Administración morenista, que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres, ha postergado el cumplimiento de la sentencia en busca de una apelación, y por ello habría un nuevo dictamen del Tribunal de Justicia Administrativa en contra del cabildo por desacato. La síndica procuradora Elsa Isela Bojórquez Mascareño, quien lleva el caso, dice desconocer esto último. Lo que admite es que la empresa exige el pago de otros 20 millones de pesos por el retraso en el pago de la indemnización de este caso, que se remonta hasta la Administración del panista Alejandro Higuera Osuna, cuando fue detenido el proyecto de Nafta.

Indicadores. Muchos mensajes hubo ayer en el informe de labores de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, al concentrar a la clase política morenista, pues son muchos los que quieren figurar, a propósito del proceso electoral que está en puerta. La alcaldesa se mantuvo en el acceso principal del auditorio esperando a los diputados, que a su ingreso al recinto oficial la flanquearon, hasta llegar a la parte de la mesa de honor, donde, además de los regidores, solo el diputado federal Casimiro Zamora; los diputados locales Graciela Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y Eleno Flores; así como el síndico procurador Efraín Zavala y el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas, tuvieron el honor de acompañarla, mientras las diputadas locales Flora Miranda y Mónica López Hernández fueron acomodadas abajo, en la zona del público.

Investigación. Regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no quedaron muy conformes con lo presentado por la alcaldesa sustituta Pier Angely Camacho Montoya en el segundo informe de labores, y aunque reconocen que este año, debido a la pandemia, no se hicieron tantas obras ni acciones como los anteriores, para constatar que lo dicho y escrito en el libro esté apegado a la realidad, no maquillado, propondrán seguro en las próximas sesiones de cabildo que cada uno de los directores de área comparezcan y de viva voz dé a conocer su trabajo. El edil Romeo Gelinec Galindo afirma que hace falta debatir varios temas importantes, en tanto que Gilberto Lugo se quedó con algunas dudas que desea le sean aclaradas.