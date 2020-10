Expectativa. Ninguna señal existe de que los diputados locales o federales, senadores o funcionarios públicos morenistas vayan a acatar la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de pedir licencia o renunciar si aspiran a repetir o competir por otro puesto público en el 2021. El plazo que les dio vence mañana, pero hasta el momento nadie ha dado el paso para hacer lo anterior. Hay expectativas entre los morenistas y sus opositores en Ahome para saber si Cecilia Covarrubias y Juan Ramón Torres se retiran del Congreso del Estado o Iván Ayala Bobadilla como diputado federal. Asimismo, Billy Chapman, o el regidor Ramón López Félix, entre otros, que aspiran unos a la alcaldía, y Chapman a seguir. Ni el senador Rubén Rocha Moya, que aspira a la gubernatura, ha dicho «esta boca es mía». O sea, todo indica que quieren chiflar y comer pinole al mismo tiempo. La lista morenista es larga.

¿Fiesta o nos cuidamos todos? En Mazatlán, el presidente municipal, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, pretende llevar a cabo una consulta ciudadana. Esto para definir si el próximo mes de febrero del 2021 habrá fiesta de carnaval o no. El tema ha mantenido la atención de la opinión pública porteña ante el peligro de salud que aún representa la pandemia del COVID-19 y los rebrotes reportados en otros estados de la república, como Jalisco, donde ya se «oprimió» el botón de emergencia por 904 casos activos de la enfermedad en menos de 24 horas. La actitud del munícipe genera confusión, pues desde hace meses se publicó la convocatoria para licitar la venta exclusiva de cerveza durante la celebración programada del 11 al 16 de febrero, lo mismo que las convocatorias para los diferentes reinados, y hasta nombre ya se le puso a la fiesta: «Lanao, un viaje por el tiempo». Aun así, ayer sostuvo que él nunca dijo que habrá fiesta.

Aspiraciones. El que dicen que presume a los cuatro vientos que ya trae la candidatura a la alcaldía por Guasave es el diputado local Eleno Flores Gámez. Y el rumor no debe estar muy lejos de la realidad, cuando se ha mantenido muy cerca de la alcaldesa Aurelia Leal López, quien por cierto el día del informe le dijo muy de cerca «usted va para arriba», lo cual se observó minutos después dándole preferencia en la mesa del presídium en su informe, así como a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava. De ser cierto esto, el diputado local lo mostrará en un corto plazo, pues seguramente empezará a marcar una agenda de mayor presencia, ya que el número de votos ha demostrado que es un cuadro rentable, y seguramente a eso le apuesta.

Acciones. El secretario del Isife, Álvaro Ruelas Echave, está aprovechando el tiempo para poner en marcha algunas obras en beneficio de varios planteles educativos del municipio de Salvador Alvarado, lo cual ya era justo y necesario, pues hay escuelas a las que desde hace treinta años no se les ha invertido en rehabilitación, incluso el mismo gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, recientemente hizo énfasis en este tema. Esto porque por primera vez en muchos años se le está apostando a la educación, y, pese a que las intenciones son buenas, se sabe que en estos momentos todos los funcionarios buscan reflectores y popularidad porque se avecina el año electoral.

Atender las señales. La pandemia a nivel mundial nos envía señales de que en México estamos por entrar a otra fase de la enfermedad, donde una nueva ola está tocando la puerta del país. Aunque pareciera que se están tomando las cosas de manera muy tranquila. No con actitud de relajamiento absoluto, pero sí con un aire de que ‘todo estará bien’, aunque al día de ayer llevábamos más de 90 mil defunciones en el territorio mexicano: decesos que nos pone en el ranking mundial. A nivel estatal el gobernador Quirino Ordaz Coppel asegura que no pasaremos por lo que está ocurriendo en Europa y otras partes del Mundo, que se hará lo propio para que no volvamos a cerrarnos. Habrá que ver y esperemos se implemente lo necesario para que así pase. Pero hay que estar atentos a las señales, cómo evoluciona la enfermedad en el mundo, por la sencilla razón de que formamos parte del mismo planeta.