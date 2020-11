Morena echó para atrás incremento del internet, afirmó Rocha Moya

Para atrás. Que regresaron a la Cámara de Diputados la propuesta del incremento al internet, aseguró el senador Rubén Rocha Moya, aunque no dijo los pormenores de las anotaciones que les hicieron a los legisladores nacionales, que se ganaron el rechazo de muchas personas por la propuesta. El senador no avaló este incremento porque el pueblo no está para aumentos en algo tan importante, cuando se está pasando por una situación tan difícil. En la actualidad, miles de familias sinaloenses se vieron en la obligación de contratar internet por ser una herramienta básica en la educación, por lo que un incremento sería un gran golpe a los bolsillos. Hay que esperar la respuesta de los diputados en este tema.

En duda. El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Guillermo Torres Chinchillas, está de boca en boca entre los ahomenses por la resolución de declarar improcedente el incidente de inejecución de la sentencia que interpuso la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites en contra del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, y de sus funcionarios, condenados por ejercerle violencia política en razón de género y acoso laboral. La percepción que existe es que Torres Chinchillas se apantalló por la actuación teatral que tuvo el alcalde Chapman en la audiencia que les otorgó o se intimidó por el tono de las palabras de este. Muchos no le dan validez a la causa que esgrimió de que la síndica procuradora interpuso en forma extemporánea ese recurso. Para efectos prácticos, se habla de que Torres Chinchillas se volteó para otro lado en el caso tras la sentencia condenatoria, pero que se está doblando en su incumplimiento. Por eso, la síndica procuradora no habló en muy buenos términos de Torres Chinchillas, y recurrirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir la decisión.

Haciéndose notar. El diputado federal por el PT José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña visitó el fin de semana el sur del estado, y dejó un reguero de polémica. En un encuentro con militantes y simpatizantes, se le fue a la yugular al presidente de Concordia, el priista Felipe Garzón. Criticó las quejas del munícipe por la supuesta falta de apoyo de los legisladores para autorizar proyectos de obra y desarrollo. Iba preparado, pues de un documento el diputado dio lectura a un listado de presupuestos canalizados a Concordia por 24 millones de pesos, solo en este año. La respuesta del munícipe fue puntual, y entre varios argumentos de gestión dijo que el presupuesto para el 2021 está por autorizarse, y aplaudirá de pie a los diputados si tomaron en cuenta los proyectos para su municipio.

Nadie los busca. Los últimos años han surgido varios colectivos de mujeres que hacen rastreos de personas que han desaparecido. El motivo es más que obvio: nadie las busca, por eso deciden hacer por su cuenta lo que las autoridades parece que no se atreven a hacer. En Sinaloa, cada vez son más los casos de desapariciones forzadas, una estadística creciente que ninguna autoridad presume en sus informes, y que lastimosamente mantienen en duelo a decenas de familias que viven con la esperanza de encontrarlos vivos o muertos. El grave problema que enfrentan no está solo en hacerse de valor para salir a hacer los rastreos, sino que tienen que vivir con la angustia de saber que su lucha también es de riesgos, pues ni siquiera la protección por una causa tan noble reciben de parte de las autoridades. Habría que preguntarles a los que elaboran las carpetas de investigación cuántas hay en proceso, qué porcentaje llegan a esclarecer y qué logros han tenido este año al respecto.

Sí le interesa. Quien ya dijo abiertamente que le interesa reelegirse como alcaldesa de Angostura es Aglaeé Montoya Martínez. Además, de no darse esa oportunidad, estaría también dispuesta a ir por una diputación local o federal, pues ve un margen más amplio de seguir gestionando por su municipio. Cabe mencionar que entre los nombres que suenan para ir por la alcaldía de Angostura, la actual mandataria es la única mujer, pero así como aceptó que quiere reelegirse, también reitera su interés en aplicar una encuesta para ver si es lo que la población angosturense quiere, pues su pensamiento es que si el pueblo no lo aprueba, se debe buscar a alguien más, pero por el momento se declara lista para dar la batalla, en caso de que le permitan contender.