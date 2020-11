Tercer Piso

Frutos rendidos. La reciente visita del diputado federal Gerardo Fernández Noroña a Sinaloa ya rindió frutos, pues, además de «moverle el tapete» al PRI (que, en boca de su presidente, Jesús Valdés Palazuelos, ya reviró por lo de que no ganará las elecciones a gobernador), logró que el legislador local, otrora morenista, Fernando Mascareño cambiara de bando y se afiliara a su partido, el del Trabajo. El anuncio lo hizo en la sesión del Congreso de ayer martes el coordinador del grupo parlamentario del PT, Mario González, quien argumentó que el nuevo petista tendrá ahora el respaldo para defenderse de su anterior instituto político, ese que lo llevó a la diputación.

Cisma. Por una cosa u otra, el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave sacudió al priismo ahomense. A tres días de expresar que los candidatos deben ser priistas y que no hayan traicionado al partido, además de que no van a permitir imposiciones, esto le generó simpatías, pero también una reacción en contra por obvias razones. Algunos dicen que, en el Foro de Participación Ciudadana, Ruelas Echave habló apegado a la aspiración de los priistas, pero su mensaje lo empezaron a retomar algunos para contrapuntearlo con los que van a tomar las decisiones, sobre todo con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. La gente de Marco Antonio Osuna, quien también aspira a la alcaldía, está en esto último. Todo lo centran en que Ruelas Echave dijo que no van a aceptar imposiciones, y de darse será el primero en señalarlo. Sin embargo, no les sale, porque de todos es conocido que el director del Isife es un priista disciplinado que aceptaría la determinación que se tome. Incluso, la lealtad al gobernador no está en duda, como lo expresó en el acto mismo.

Consecuencias. A las críticas ciudadanas por el evidente relajamiento de los protocolos preventivos que se notaron en bares, restaurantes y otros negocios turísticos de Mazatlán respondió el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, con el anuncio de despidos en el Ayuntamiento. El morenista aseguró que habrá una limpia de funcionarios que no hicieron valer la autoridad para evitar aglomeraciones durante Halloween y Día de Muertos. Y no es para menos. En medio de la pandemia, Mazatlán vivió una fiesta. En la vía pública las aurigas parecían llevar fiesta a bordo, y en los bares no se hizo valer la sana distancia.

Aspiraciones. Pasado el ejercicio de rendición de cuentas de la semana pasada, dicen que la alcaldesa de Sinaloa, María Beatriz León Rubio, ya dio visos de que quiere estar en el próximo proceso electoral, donde iría en busca de la diputación local por el distrito 6, que corresponde a dicha zona serrana. Esto porque se sabe del capital político que posee la mandataria municipal, por lo que se cree que los priistas no querrán sorpresas y se la estarían jugando con ella, pero bien se sabe que en esto de la política es muy común que del plato a la boca se caiga la sopa, así que el tiempo será el que dé la razón al respecto. También se sabrá si esa amistad que María León presume tener con el gobernador le ayuda en sus aspiraciones, pues a la hora de definir candidaturas suelen darse grandes sorpresas.

La renuncia. Sin generar mucho escándalo presentó su renuncia el coordinador de Servicios Públicos de la Sindicatura de Pericos, Mocorito, Abraham Cháidez. El ahora extrabajador del Ayuntamiento fue claro al decir que el principal motivo fue porque faltó más apoyo, y ya dio lo que tenía que dar, y aunque no dio nombres de qué funcionarios o autoridades no le brindaron el respaldo necesario para atender mejor a la población de la sindicatura, esto es un llamado indirecto al presidente municipal Jesús Guillermo Galindo Castro, para que esté más enterado de las necesidades que tienen quienes están a cargo de la atención a la población en las sindicaturas, pues como ya es sabido, en la zona sur de Mocorito, específicamente en Pericos, muchos han sido los señalamientos hacia la Administración de Galindo Castro en el tema de los servicios públicos, pues la gente asegura que dejan mucho qué desear y constantemente presentan problemas con ellos.