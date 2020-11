Renuncia y reniega. La primera renuncia por motivos políticos durante la gestión de Quirino Ordaz Coppel tuvo lugar ayer por parte de Sergio Torres Félix como secretario de Pesca y Acuacultura. Lo hace para buscar la gubernatura y porque quiere enarbolar causas sociales, ante la apatía del actual Gobierno por atender los problemas que aquejan a trabajadores de la salud, amas de casa, etcétera. Pero el ahora aspirante a ocupar el tercer piso de Palacio de Gobierno no solo renegó de su ahora antiguo lugar de trabajo, sino de su partido: el PRI. De este instituto, dijo que había abandonado las causas sociales: «(El PRI) piensa que ya no hay futuro en el estado. Lo veo callado». Seguramente no será candidato del tricolor, así que es muy probable que en las siguientes horas se conozca qué siglas adoptará para buscar dicho cargo.

Buenas expectativas. En el sur de Sinaloa, los alcaldes de Rosario, Escuinapa, Concordia, San Ignacio y Mazatlán ya se alistan para recibir al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien realizará una gira de trabajo por esa zona el próximo fin de semana. El primer mandatario del país viene a inspeccionar obras carreteras e hidráulicas. La noticia se ha tomado con mucha alegría, pues se cree que AMLO dará el impulso definitivo a proyectos con retrasos, pero vitales para el desarrollo de la región, que sigue dependiendo en gran medida de la agricultura temporalera. Los proyectos que inspeccionará son: presas Santa María y Picachos, Acueducto Miravalles y la carretera San Ignacio-Tayoltita.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Toma forma. Lo que son las cosas: la renuncia de Sergio Torres Félix como secretario de Pesca estatal para buscar la gubernatura emocionó más a un ala de los panistas en Ahome que a los priistas. Incluso, la percepción generalizada es que Torres Félix tomó esa decisión al tener asegurada la candidatura por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, va a estirar la liga para agotar la posibilidad de ser candidato del PRI. Si no logra esto, ya tiene la cama tendida en MC, como ayer de inmediato lo arropó el líder de este partido en Sinaloa, Christian Palacios. Dicen que en breve el exdiputado local panista Miguel Ángel Camacho también hará su anuncio. Algunos dicen que es para sumarse al movimiento social de Torres Félix, que le servirá de plataforma para ganar adeptos por la gubernatura, y a Camacho para la alcaldía de Ahome.

Ponen orden. A los que al parecer les apretaron las tuercas y los obligaron a llegar a un acuerdo, entre tanto personaje que anda apuntado, es a los priistas de Guasave, pues trascendió que en la reunión que sostuvieron hace unos días en el rancho del director de Vialidad y Transporte en el estado, Feliciano Valle Sandoval, se habló con todos los aspirantes, pues ahí estuvieron también los presidentes estatal y municipal del tricolor, Jesús Valdés y Víctor Espinoza, respectivamente, pues aunque muchos quieren ser el candidato a la alcaldía, no todos tendrán ese beneplácito, más ahora que el PRI busca rostros ciudadanos que no estén tan metidos de lleno en la política, pues pretenden refrescar sus cuadros para el 2021, aunque está por verse que los de siempre permitan que eso suceda.

Y siguen el proceso. En el Ayuntamiento de Angostura, a estas alturas todavía se sigue un proceso contra dos exfuncionarios de la última Administración que encabezó el ahora diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela López, pues de acuerdo con el Órgano Interno de Control, a cargo de Prágedes Angulo, no fue una falta, sino varias las que la Auditoría Superior del Estado (ASE) señaló en el caso de estas dos personas, por lo que han tenido que comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia. Todavía no se sabe el desenlace de esta situación, pero como ya es sabido, la Administración de Chenel destacó mucho por la cantidad de observaciones que hizo la ASE al Ayuntamiento, por lo que no es de extrañarse que este tipo de procesos continúen, aun cuando ya hace dos años que inició la actual Administración municipal.