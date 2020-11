Tercer Piso

Caballada de MC. Este lunes 9 de noviembre se espera la vista de los dirigentes de Movimiento Ciudadano, tales como el senador Dante Delgado Rannauro, considerado el líder moral del partido, así como el coordinador nacional, Clemente Castañeda Hoeflich. Al parecer, también está considerado el diputado local de Nuevo León Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿El motivo? Se comenta que vendrían a dar el anuncio del respaldo oficial de este instituto político a Sergio Torres Félix como candidato a gobernador, así como a otros aspirantes a los demás cargos de elección popular que habrán de ser disputados en este proceso electoral, entre los que se incluye a muchos expriistas.

Visitan con protocolos. La visita que realizará el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, mañana y el domingo por los municipios del sur de Sinaloa no tendrán público. Se realizarán actos protocolarios breves y con la asistencia de una limitada lista de funcionarios y medios. Al menos esa es la idea del personal organizador del Gobierno federal para la inspección que el mandatario nacional realizará a la presa Santa María, en Rosario. En el presídium estará solamente López Obrador, el alcalde Manuel Antonio Pineda y algún representante de la Conagua. Las mismas restricciones podrían ser aplicadas en los otros tres eventos programados para la visita, con el propósito de prevenir el riesgo de contagio por COVID-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A esperar la línea. De una forma u otra, la renuncia de Sergio Torres Félix como secretario de Pesca estatal compromete a otros integrantes del gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel a seguir el mismo camino. Sin embargo, la percepción es que esto no va a pasar hasta que tengan segura la candidatura priista para el 2021. Por ejemplo, los ahomenses consideran que Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper y Marco Antonio Osuna Moreno no van a separarse de sus responsabilidades por su propia voluntad para buscar la candidatura a la alcaldía. Se habla de que lo van hacer cuando reciban la línea, para no errarle. Por lo pronto, cada uno de ellos ya fijó su posición el domingo pasado en el Foro de Participación Ciudadana priista ante el presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés. Así que a esperar.

Engrandecidos. Dicen que después de la reunión que sostuvo la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, con parte de sus principales funcionarios y regidores, y donde les dijo que en los tiempos venideros todos se sintieran como posibles candidatos, algunos de los ediles andan como pavo real, y hasta mandaron a hacer algunas calcas para pegarlas en vehículos, como es el caso de la regidora Manuela Rebeca Bañuelos, quien incluso en redes sociales se ha visto que empieza a postear con más frecuencia sus participaciones en actos y sesiones. Seguramente para cuando lleguen los tiempos de definiciones de las candidaturas habrán de ir haciendo sus manifestaciones, pero de eso a que se les conceda el milagro, quién sabe.

Los confunden. Respecto al tema de la presunta eliminación de los fideicomisos por el Senado de la República, el dirigente de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa, Serapio Vargas Ramírez, asegura que haber dado a entender que se trataba de la eliminación de esos recursos como tal es una estrategia de los opositores de Morena para confundir a la ciudadanía, pues ha mencionado que no existe tal eliminación, sino que el recurso ahí sigue, cambiando únicamente la forma de hacerlo llegar a quienes tienen que recibirlo. Señala que esta es una manera de combatir la corrupción, pero mientras esto sucede, los diferentes sectores continúan manifestándose en contra de la eliminación de estos fideicomisos.