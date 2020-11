Tercer Piso

Ya basta de robos en las escuelas. Mientras las Policías municipales y la Secretaría de Educación Pública y Cultura se echan la bolita sobre a quién le corresponde el cuidado de las mismas, los delincuentes hacen de las suyas y no dan tregua. En los últimos meses, además de saquearlas, a los delincuentes les ha dado por quemarlas. Ya son más de cien planteles que han sufrido daños en el estado, lo que ha dejado cuantiosas pérdidas, como la escuela secundaria Antonio Nakayama Arce, ubicada en la capital del estado, en donde prácticamente los delincuentes ya dejaron solo el cascarón, y no conformes con esto están dañando con fuego la infraestructura. Los afectados por estos hechos son cientos de maestros y miles de alumnos, porque si de por sí los planteles sufrían carencias, ahora tienen más. Las autoridades de los planteles esperan que la Sepyc responda con los seguros, pero es difícil, porque no en todos los casos responden.

Con cautela. Con toda la intención, el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, se mueve con prudencia previo a la definición a la alcaldía de Ahome, a la que aspira en el 2021. Dicen que con su conducta política y el mensaje público que utiliza manda el mensaje de que está seguro de alcanzar su objetivo. Esto porque algunos observan que no se quiere arriesgar a dar un paso en falso ni meterse en controversias ni confrontarse con nadie, como lo demostró en el Foro de Participación Ciudadana la semana pasada, y lo reforzó este fin de semana en diferentes reuniones en la que le quisieron «picar la cresta». Ya se sabrá si su estrategia le funciona o la cambia más adelante. Lo cierto es que ahora más que nunca entre los priistas y no priistas ronda la idea de que entre Antelo Esper y el director del Isife, Álvaro Ruelas Echave, quedará la candidatura.

Negociar a otro nivel. El conflicto con los comuneros que mantiene detenida la construcción de la Presa Santa María, en Rosario, está resuelto solo en el discurso de los Gobiernos estatal y municipal. En la realidad, hay una controversia legal vigente, un pueblo consciente de sus derechos y aferrado a un amparo otorgado por las autoridades para exigir una indemnización justa por los terrenos, por las viviendas y demás propiedades que perderán bajo las aguas de la presa. Por eso los comuneros esperaban con ansias la visita que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tenía programada el sábado, y que a último momento canceló. Los habitantes de Santa María ya no quieren tratos con el Gobierno del Estado, sino un diálogo directo con el Gobierno federal. Así se lo hicieron saber de manera directa al delegado de los programas federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, y así aseguró este que lo gestionará en la semana.

Ausencia notoria. El sábado, que todo era fiesta para los priistas guasavenses, hubo ausencias que se notaron en el acto realizado en el auditorio del partido en esa ciudad, donde estuvo el dirigente estatal, Jesús Valdés, y también diputados locales, como Mónica López y Ana Cecilia Moreno; y funcionarios estatales, como Feliciano Valle, de la Dirección de Vialidad y Transportes, y Rosa Elena Millán, del Registro Público de la Propiedad. Llamó la atención que en el acto donde se le tomó protesta a la maestra Trinidad Armenta Orduño como nueva representante del Onmpri no estuvo la exsenadora Diva Hadamira Gastélum, quien se ha distinguido siempre como la del primer nombramiento en esta representación, pero que por alguna situación no estuvo presente. Dicen que fue porque ella traía otra propuesta en manos que terminaron por no aceptarle. Quién sabe, pero su ausencia lleva mensaje.

Segura de pagar. Hasta el momento, la alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho Montoya, está segura y confía en que podrán pagar a tiempo los aguinaldos de los empleados, tanto del Ayuntamiento como de las paramunicipales, pero por todos es bien sabido que a los empleados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) rara vez les pagan a tiempo esta prestación debido a las condiciones en las que se encuentra, pero pese a esto, la presidenta está optimista y con gran esperanza de que esto no suceda al cierre de este año. Solo falta esperar las fechas para comprobar si sus palabras fueron efectivas y el recurso que han ahorrado es suficiente o solo hizo este comentario para no quedar mal o preocupar a los trabajadores.