Tercer Piso

Mesura perdida. Mientras Sergio Torres Félix, ahora precandidato de Movimiento Ciudadano, sigue despotricando contra el Partido Revolucionario Institucional, ese que lo llevó a la presidencia municipal de Culiacán, el dirigente en el estado de este instituto, Jesús Valdés Palazuelos, se ha referido a él de una manera muy mesurada y hasta diplomática, al desearle buena suerte y decir que las puertas del PRI estarán abiertas para cualquier ciudadano [sic]. Sin embargo, ayer dijo a los medios de comunicación, en una entrevista previa al Segundo Informe de Labores del senador Mario Zamora y de los diputados federales Érika Sánchez y Alfredo Villegas, que la salida de Sergio Torres no mermaría en lo absoluto, pues se trata de un militante débil. Con esta expresión, Valdés Palazuelos dio señales de que la prudencia que lo acompañaba en estos días se irá perdiendo con el paso del tiempo, sobre todo cuando Torres Félix más enfile sus baterías hacia su otrora partido.

Juega con dos barajas. El presidente municipal de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, estaría preparando ya su cruzada política por la candidatura al Gobierno de Sinaloa. El munícipe planea separarse del cargo a partir del 15 de diciembre. Sabe que será un reto difícil, y por ello tendría bajo la manga un plan B: la reelección. Lo que es un hecho es que Benítez Torres está decidido a aparecer en las boletas del 2021, aunque no tendría claro aún si sería como abanderado de Morena por la gubernatura o de nuevo por la alcaldía, aunque habría que ver lo que dicen los estatutos de Morena en lo que al tema de la reelección se refiere.

Calambre. Después de que no les pagan los apoyos y las cosechas, los productores sufren los embates de la justicia. Para actuar en su contra, los agentes del ministerio público son muy buenos, actúan con celeridad y severidad. El presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, declaró ayer en la Fiscalía General de la República por las manifestaciones que han realizado con el fin de que les paguen los apoyos y la producción. O sea, después de que el Gobierno no les paga ni hace que los empresarios lo hagan, a los productores los sientan en el «banquillo de los acusados». Dígase lo que se diga, eso acalambra a los hombres del campo, pero dicen que una cosa es segura: no van a dejar de luchar por sus demandas justas. Y eso que en el Gobierno de la 4T iban a cambiar las cosas en el campo.

Inconformes. Los que siguen un tanto inconformes, y así lo van a hacer ver este jueves, son un grupo de personas del Ejido Guasave, que, ante lo que ha sido un incumplimiento constante de sus demandas y promesas —dicen—, decidieron manifestarse esta semana en el punto donde todavía se construye el puente elevado del río Sinaloa. Cabe mencionar que en esa zona fue afectada la posesión de predios de algunas personas, quienes serían indemnizadas para que cedieran su espacio, y que hasta la fecha —según comentan el representante del Ejido Guasave— simplemente no les han dado las cuentas que ellos esperaban. Ojalá y que esta inconformidad no frene de nueva cuenta las labores de esa obra, pues sería el colmo, considerando que ya llevan un gran desfase en la construcción.

El ajetreo político. Sin duda, la actividad política se ha venido incrementando de manera considerable, luego de que el acercamiento del 2021 se encuentra cada vez más palpable. Sin embargo, la acción se vio intensificada en el estado de Sinaloa, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la paridad de género en gubernaturas para las próximas elecciones, lo que obligará a los partidos a postular a por lo menos siete mujeres en los puestos que se disputarán. Y ante esto, muchas de las mujeres que se encontraban tranquilas y a la espera han acelerado su paso y colocándose en la luz pública con la intención de ser observadas y, por qué no, tomadas en cuenta por su partido, tal como lo hace la actual diputada local Gloria Himelda Félix Niebla, quien no rechaza ni acepta su inquietud de ser parte, pero mientras tanto ya anda recorriendo las calles de su natal Pericos, Mocorito, promoviendo el saludo con la gente.