Tercer Piso

¿Será cierto? La senadora de Morena Imelda Castro Castro aseguró que el Presupuesto de Egresos para 2021 tendrá partidas justas para las instituciones en todos los estados, incluido Sinaloa; que está hecho a la medida de las necesidades de los sectores más importantes de la sociedad, vía instituciones, y que la elaboración y la asignación de recursos han sido realizadas conforme a la ley. ¿Será cierto? Eso no lo creen legisladores de otros partidos políticos, como los del PRI, que han dicho que tan solo el campo tendrá una reducción de hasta un 40 por ciento. Ya los diputados federales priistas por Sinaloa aseguraron que estarán atentos de que a esta entidad le vaya bien con este proyecto. Mientras tanto, contiene recortes a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional Electoral.

Consuelo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel estuvo ayer en Los Mochis para inaugurar la rehabilitación de la Plaza de la Mujer. Como lo hizo en momentos en que en la ciudad priva un ambiente de indignación por la forma de gobernar del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, quien al entrar en su tercer y último año de ejercicio del poder no se aparta del desaseo, de las incongruencias, del revanchismo, de la intolerancia y de la doble cara con los que inició el poder, con inconformidades por su manejo en los temas de la basura, de los socavones, baches, auditoría a la Japama y terreno del ingenio Mochis, entre otros, se habla de que la visita de ayer de Ordaz Coppel no es tanto para respaldar la forma de gobernar del alcalde, sino para dar un mensaje de aliento a los ahomenses. Sería el colmo lo primero, ¿no?

¡A trabajar! José Jaime Montes Salas, representante del Gobierno federal y delegado de los programas para el desarrollo de Sinaloa, debe estar en estos días muy afanado en el establecimiento de una mesa de diálogo entre funcionarios federales y los comuneros de Rosario inconformes con la construcción de la presa Santa María. Bueno, eso si en realidad piensa cumplir con el compromiso que asumió durante la protesta implementada por los comuneros durante la frustrada visita preparada por el presidente de la república a esa zona. Montes Salas pidió un plazo de ocho días, a vencer el próximo domingo, para iniciar un diálogo con la federación que permita destrabar el proyecto hidráulico. Los comuneros exigen un reavalúo para su indemnización justa y la construcción de viviendas en donde refugiarse cuando su pueblo quede bajo las aguas de la presa. Con el Gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel ya no quieren nada, pues consideran que solo los ha presionado y dado largas en sus demandas.

Preocupación. En el municipio de Guasave se vive una situación de inseguridad de la que pocos se han atrevido a hablar, pero que es tan real que se puede ver con un simple recuento de sucesos registrados los últimos días. Y aunque autoridades municipales señalen que no hay tal descontrol en el tema de la seguridad, es algo que inquieta y que desafortunadamente ha enlutado a varias familias los últimos días, pues apenas el martes fue hallado el cuerpo sin vida de un empresario de Juan José Ríos con signos de tortura, cosa que no se veía desde hace un buen tiempo. A decir del secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas, las últimas incidencias no prenden los focos rojos, aunque admitió que están en espera de refuerzos federales con la Guardia Nacional; aunque tienen un inconveniente: que no hay dónde alojarlos.

Sin publicarlo. El que sigue sin darse por muerto de cara al proceso electoral que se avecina es el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El presidente del partido en Salvador Alvarado, Otoniel González, dice que están trabajando para mantenerse unidos con la sociedad, que no están muertos como partido; al contrario, mantienen la lucha, y prueba de ellos es que se generan acciones de gestión para la gente vulnerable. El único detalle es que todo lo que dice el presidente del partido no se ve por ningún lado.