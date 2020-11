Tercer Piso

Persecución. Dicen que, herido en su ego porque sus posibilidades de reelección o de brincar a otro cargo público se esfumaron, y alérgico a las críticas, el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, potenció su sed de venganza contra quienes no lo adulan. En su ejercicio errático del poder, al entrar en su tercer y último año de Gobierno, renovó la persecución contra quienes no le rinden pleitesía. Primero fue el empresario Luis Felipe Villegas, a quien le cerró el negocio por sus críticas tras destituirlo en forma desaseada como gerente general de la Japama, y ahora le siguen otros. Dicen que aplicar la política del terror es su apuesta para doblar a quienes no están de acuerdo con su intolerancia ni con sus falsedades, signos distintivos de su forma de gobernar. Por eso, muchos le dan la razón a Lucio Tarín, uno de los líderes de Morena en Ahome, al expresar que Chapman está embebecido del poder. Le cayó mal, pues.

Sorpresa. El secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, adelantó que el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 (nombre completo y correcto) podría traer una sorpresa para el rubro, sobre todo tratándose de las Escuelas de Tiempo Completo. El funcionario estuvo encabezando la firma de un convenio con Conalep para dotar el Plantel III de un laboratorio de informática y de computadoras, para ayudar a la comunidad estudiantil que carece de equipo y condiciones para hacer tareas. Según él, esta sorpresa pudiera darse una vez que sea aprobado dicho documento en el pleno del Congreso de la Unión. Cabe señalar que la SEP es una de las instituciones que mayor presupuesto tendrá el próximo año, al establecerse para ella en el proyecto 338 mil 046 millones de pesos.

De plácemes. En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, Mazatlán se mantiene como el destino turístico con mejor recuperación. El puerto se ve lleno de turistas, y para este fin de semana se anuncia que estará al tope de su límite, según las estimaciones de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán. Se beneficia con la afluencia proveniente de otros estados en semáforo rojo, como Jalisco y Durango, donde las empresas han cerrado nuevamente por el repunte de casos activos. Estos llegan a Mazatlán, y se encuentran con bares, restaurantes y playas abiertas. En síntesis: una fiesta. Ante las posibles críticas por el relajamiento, están las cifras como argumentos: Mazatlán está por cumplir un mes en semáforo azul, y en los últimos días los casos activos se han mantenido en alrededor de cincuenta. Las autoridades civiles están confiadas. Tan solo ayer, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres realizó un concierto y una callejoneada para celebrar la develación del monumento al cantautor José Alfredo Jiménez y el hermanamiento con Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Rechazados. Ayer, la directiva del Stashag en Guasave tenía audiencia en el Juzgado Cuarto de Distrito como parte del proceso que se lleva después del amparo que interpusieron por la negativa de toma de nota a dicho sindicato al haber sido despedidos por la actual Administración. Con la de ayer dicen que ya son tres ocasiones que les han pospuesto la audiencia, y que en esta ocasión fue reprogramada para el 11 de febrero del 2021. Y, por cierto, hablando del otro sindicato que se está conformando, el Satag, dicen que para este día el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje podría formalizar el registro que en días pasados solicitaron con la entrega de la famosa toma de nota, y poder iniciar con las funciones inherentes al nuevo sindicato. Habrá que esperar a ver qué dicen en el Tribunal.

Como dice un dicho. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, no niega la cruz de su parroquia, y sus constantes visitas a los municipios con actividades de supervisión de obras, entrega de materiales y hasta encuentro con algunos directivos educativos han llamado la atención, tanto, que se le hizo la pregunta de manera directa que si quería ser gobernador de Sinaloa; y si era afirmativo, por qué partido lo quería ser. Ante este cuestionamiento, dijo: «Lo que se ve no se pregunta, y el PRI ha sido sumamente generoso conmigo», y no ahondó tema alguno, dejando revelada su intención de abanderar al tricolor en la búsqueda de la gubernatura de Sinaloa.