Tercer Piso

A revisión. El Cuarto Informe de Labores del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que vía su secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, entregó el pasado domingo al Congreso del Estado, ya ocasionó que dirigentes de algunos partidos hayan levantado la voz para «analizar» dicho documento. Por obvias razones, el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, dijo que el Informe está muy bien y que el gobernador ha hecho una gran labor con la construcción de hospitales, así como con el apoyo otorgado a empresarios y pescadores. Se pronunciaron también los de Movimiento Ciudadano y de Partido Acción Nacional. El primero, a través de Alejo Valenzuela, dijo que hay avances en salud y en educación, pero no así en seguridad pública. En el mismo sentido se manifestó Juan Carlos Estrada, del PAN, pero con el añadido de que el mandatario queda a deber a los sinaloenses también en economía. Del gobernador, Héctor Cuen, del PAS, criticó el manejo de la pandemia y la economía, así como la seguridad pública.

Si viene AMLO. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, reagendó la visita por el sur de Sinaloa que no pudo realizar hace una semana por las inundaciones registradas en Tabasco por la onda tropical Era. El 21 y 22 de noviembre estará por Rosario, Mazatlán y San Ignacio inspeccionando obras que han permanecido postergadas, como la construcción de la presa Santa María; la presa Picachos, en Mazatlán, y el acueducto Miravalles, que garantizará el suministro del vital líquido al puerto. Al gobernador ya lo esperan los funcionarios con otras propuestas y peticiones. Los comuneros de Rosario confían en que esta vez tengan un encuentro directo con el mandatario para expresar su inconformidad por los procesos de indemnización, pues, a su parecer, no han sido del todo justos.

Damnificado. El desastre en el manejo del problema indígena en Ahome parece que va a dejar damnificado a Rosario Peñuelas, coordinador de la Comisión de Atención a las Comunidades Indígenas en Sinaloa. Tras que el grupo de indígenas se apostó en la caseta de peaje de San Miguel a casi una semana de tomar la coordinación de la dependencia, sin que nadie los atendiera, corrió la versión de que Peñuelas fue destituido. En realidad, no dio el ancho, pero dicen que hay corresponsabilidad del secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, quien dejó correr el problema en el sector dividido. Y todo por sostener a Librado Bacasegua, a quien el grupo de Felipe Montaño lo desconoce. Incluso, ayer la negociación estuvo a punto de desbarrancarse cuando el subsecretario de Planeación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna, nombró a Felipe Montaño como Librado, por lo que lo abuchearon.

Acusación. El diputado local Florentino Vizcarra puntualizó que el municipio de Sinaloa está en el abandono y hasta se atrevió a señalar que a los que no son del PRI no se les beneficia con ninguna clase de apoyo por parte de la alcaldesa María Beatriz León Rubio. El legislador dijo que basta darse una vuelta por las comunidades del serrano municipio para constatar el abandono en que se encuentran, y le mandó a decir a la mandataria sinaloíta que no son esclavos de ella y que como empleados del pueblo así deben trabajar. «Toca la casualidad de que llegan ellos al poder, y ya son los dueños. Hay un error tremendo en esos funcionarios. Hay que aprender a ayudar a la gente, porque no estamos gastando un peso de nuestra bolsa», aseveró.

Sin eco ni respuesta. El silencio es sepulcral al interior de la dirigencia del SNTE 53 en Sinaloa cuando se habla de cuándo se retomará el proceso de elección para la renovación de la dirigencia. Mientras, el desgaste del grupo que busca hacerle frente, Convergencia 53, pidiendo que se reactive la convocatoria para el proceso de elección, parece llegar al límite ante el silencio de Fernando Sandoval. Lo que se rumora es que se está esperando el cierre del año para considerar las condiciones de salud necesarias para evitar aglomeraciones que afecten la salud del magisterio. Desde enero de este año se aprobó el reglamento que debe regir los procesos de elección de dirigencias en todos las secciones, el cual se define como el voto universal, libre, secreto, personal e intransferible, lo que habla de que este sería el primer proceso abierto que la Sección 53 se sometería a una elección de este tipo, por lo que muchos se ha especulado que este es el verdadero problema que ha causado para que le esté dando tantas largas.