Tercer Piso

El otro escándalo de Chapman. El portal El Cachanilla y algunas redes sociales causaron revuelo ayer con la información de que en un retén en Tijuana fue detenido el alcalde de Ahome, Guillermo Chapman, quien viajaba de acompañante con el padre del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, quien dio positivo al alcoholímetro. Esta publicación fue retomada por EL DEBATE por ser de interés público para los sinaloenses. Ayer mismo, el jefe de Comunicación e Imagen Institucional de la Comisión, Sergio Méndez Luna, habló a esta Redacción para pedir su derecho de réplica y explicar que las cosas no sucedieron como lo plantea El Cachanilla. Cabe señalar que la información dada a conocer no especifica si Chapman pasó o no la prueba de alcoholemia.

¿Zacatito? El presidente de la república eliminó de su agenda de trabajo por el sur de Sinaloa la visita a la presa Santa María, en Rosario. El mandatario estará el 21 y el 22 de noviembre solo en Mazatlán, San Ignacio y agregó una visita a Culiacán. En Mazatlán visitará la presa Picachos e inspeccionará el acueducto Miravalles; en San Ignacio verá el avance del camino de San Ignacio a Tayoltita, y en la capital del estado inaugurará un centro comercial. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, ya lo había advertido: AMLO no estará en Santa María hasta que se solucione el conflicto que mantienen detenido el proyecto hidráulico. En su discurso, Ordaz Coppel sostiene que los comuneros no acceden a un acuerdo para su indemnización, aun y cuando el Gobierno estatal ya tiene los recursos para ello. Los comuneros, por su parte, acusan lo contrario. En síntesis: aumenta el temor de que la obra no sea terminada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La oportunidad. Con la presencia del director nacional de Vinculación Social, Mauricio Angeles, dicen que el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, le «puso en bandeja de plata» al delegado del Gobierno federal en la entidad, Jaime Montes Salas, el proyecto de Siembra Conalep, que cae como anillo al dedo en este tiempo de pandemia. En el arranque de la Semana Nacional Conalep, que tuvo su sede en La Reforma, Angostura, se presentó a nivel nacional el proyecto innovador, en el que los estudiantes son preparados para producir especies marinas. Con esto, el autoconsumo o la comercialización de los productos se puede dar en lo que se llama comunidades sustentables, lo que ya acaparó la atención de la misma ONU. Ya si Montes Salas no aprovecha la recta, es que de plano. Así, de nuevo Sinaloa es referente nacional.

Préstamo necesario. Ayer, después del encuentro que sostuvieron con la Intercamaral, la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, habló de la posibilidad de un crédito sirviendo de aval para poder realizar dicho trámite ante la insolvencia económica de la Junta de Agua Potable. Aprovechando que ya tienen la posibilidad de solicitar préstamos financieros, la mandataria municipal dijo que están analizando esta posibilidad, dependiendo de cómo se pongan las cosas. Esto porque, siendo realistas, esta podría ser una de las formas más viables de salir del atolladero en que se encuentran, porque a como se ha transitado en esta Administración, no se ven muchas intenciones de presionar a los grandes deudores de la Jumapag para que cumplan con el pago del servicio que reciben.

Con una luz de esperanza. La que está bien confiada y segura de que la promesa que les hiciera el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de que no se va a considerar la importación de camarón ecuatoriano en el tratado comercial que se negocia con este país es la Asociación de Acuacultores del municipio de Angostura. Desde que empezó esta negociación, los productores de camarón local aseguraron que, de incluirse el crustáceo en la importación, acabaría con la actividad, pues aseguran que de por sí la actividad cada vez genera mayor número de pérdidas, eso los dejaría en el suelo, debido a los altos costos de producción en México, en comparación con el precio del camarón ecuatoriano.