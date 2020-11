Tercer Piso

Registro denegado. El abogado Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda tomó el Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Culiacán, para demandar que se le permita su registro como aspirante a la gubernatura por dicho partido. Además, se pronunció por que la pretendida encuesta que desde la dirigencia nacional se instruyó aplicarla el 27 y el 28 en Sinaloa no sea una farsa. Así, el abogado se suma a los diputados locales María Victoria Sánchez y Pedro Villegas Lobo, quienes han manifestado incredulidad a este instrumento. La misma diputada federal Yadira Marcos, quien fue la que aclaró las fechas de aplicación, expresó que espera que su partido, Morena, no contrate a una empresa externa para esta encuesta para que no haya actos de corrupción por parte de algún pretenso. Y mientras que Mendoza Sauceda convoca a una conferencia de prensa hoy, seguramente para echarle más leña al fuego, el equipo de Gerardo Vargas Landeros, otro de los pretensos, expresó que mantiene la confianza en la encuesta, y, de paso, adelantó sus mediciones: siete de cada diez sinaloenses lo conocen; o sea, según ellos, su nivel de popularidad es de más del 70 por ciento.

Vestido y alborotado. La intención política para el 2021 del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, levantó el rechazo generalizado entre los ahomenses. Para hacerla de emoción, Chapman se ha abstenido de revelar sus aspiraciones, pero no hubo necesidad para saberlo, porque sus bufones emprendieron una campaña para posicionarlo: quiere la candidatura de Morena y del Partido del Trabajo a la gubernatura. Si entre los ahomenses causó indignación la postura de Chapman, lo que raya en el cinismo, en el interior de esos partidos políticos la mayoría de los grupos ya le cerraron el paso, así alardee que tiene el respaldo del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y del coordinador de los diputados federales morenistas, Ignacio «Nacho» Mier. Lo que pasa es que los opositores internos de esos partidos tienen muchos elementos para echar abajo la pretensión de Chapman, sobre todo la sentencia de violencia política en razón de género en su contra. Por eso, el líder del grupo Fuerza Social Bachomo, de Morena, Lucio Tarín, augura que Chapman se va a quedar vestido y alborotado.

Sigue la cosecha. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, no para de mandar señales de que quiere ser candidato de Morena a gobernador. Ahora resulta que recibió dos premios por el buen desempeño que ha tenido la autoridad municipal. Mazatlán habría estado entre los ocho primeros lugares de más de 110 evaluados. También el Gobierno de Benítez Torres presumió que la Fenamm (Federación Nacional de Municipios de México) reconoció a Mazatlán por la construcción y alimentación del micrositio de Internet para COVID-19 y la construcción y el uso de la MZTourist. Lo que es cierto es que esos premios al ciudadano no le sirven de mucho, son membretes que no resuelven los problemas del municipio, como la falta de empleo o la inseguridad, así como las fallas en los servicios públicos. Al parecer, reconocido por el mismo ayuntamiento, los premios van a seguir llegando, más en estos tiempos en los que necesitan proyección.

Actos reprobables. La ausencia de autoridad en el municipio de Guasave, que han criticado mucho algunos abogados, es cada vez más visible, y para prueba está la constante exhibición de individuos desnudos, con señas notables de agresión física y con carteles donde son señalados y sometidos. Van tres casos de ese tipo en el año, y aunque para algunos resulta hasta gracioso, pues ven como algo normal estos actos, para otros es gravísimo y de preocupar lo que está ocurriendo, pues muestra que la autoridad y los órganos de justicia no están haciendo su trabajo bien, dejando a la sociedad a merced de esta clase de abusos.

A la espera. En Salvador Alvarado ha brotado una gran cantidad de simpatizantes hacia los ideales políticos del partido Morena, pero estos nuevos «militantes» vienen a proponerse a ser los candidatos, y en esa búsqueda han ido acercando sus intenciones al senador Rubén Rocha Moya, quien hasta ahora no les dice cuándo ni dónde, porque eso sí, están a la espera de la definición de la candidatura en cuestión de género. Pero mientras tanto, en el municipio, quien se encuentra trabajando y acercando al partido es el excandidato a la presidencia municipal Ambrocio Chávez Chávez, entregando la promesa de cambio y de una mentalidad ganadora. Pero se asegura que de no tener mucha cautela con los compromisos y con las promesas hechos hasta el momento por lo menos con una decena de aspirantes, pudiera causar una seria revuelta, porque a todos se les ha dicho que sí, pero no hay respuesta de cuándo.