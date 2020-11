Tercer Piso

Serían los primeros. Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) publicara los primeros dos nombres en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, quienes no podrán registrarse como candidatos, de acuerdo con los lineamientos respectivos de este organismo, que entraron en vigor el 7 de septiembre pasado, el presidente de la Junta Local del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, expuso que se necesita una denuncia ante las autoridades electorales, como el Instituto o el Tribunal, o bien ante las instancias penales. Es decir, no basta con los señalamientos públicos y pedir que sea agregado a la lista algún funcionario. Así que quienes hayan sido violentadas y no quieran que sus agresores se postulen para algún cargo de elección popular, deben interponer la denuncia correspondiente. El funcionario dijo que, hasta el momento, en el estado no hay algún registro de este tipo, pero bien pudieran ser los primeros los alcaldes de Los Mochis, de Culiacán y de Mazatlán.

Temen «madruguete» del Químico. En Mazatlán, se prevé que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres deje el cargo antes del 15 de diciembre para seguir sus aspiraciones políticas, pero algunos organismos ciudadanos temen que, previo a ello, el presidente municipal firme un contrato con una empresa extranjera, misma que se haría cargo del manejo de la basura. Por esta causa, ayer hubo una marcha que culminó frente al Palacio Municipal, donde les exigieron al alcalde, a los regidores y a la síndica procuradora no prestarse a posibles actos de corrupción con esta negociación de una nueva planta tratadora de basura. Piden que el proceso avance de manera transparente y que exista una licitación pública, incluso hasta llevar el asunto a una consulta popular. Sobre el asunto, el alcalde ha dicho que el compromiso con la empresa solo es dejarle el manejo de los desechos, pero no implica más compromisos para el ayuntamiento. Indicó que, actualmente, el Sindicato del Ayuntamiento se beneficia con el manejo de la basura, y a eso responde el «ruido» alrededor del asunto.

No les falta… Cuando no les llueve, les llovizna en la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM). Recientemente fueron los alumnos, que no querían graduación virtual, aunque tuvieran que esperar; y ahora los trabajadores sindicalizados reclaman un préstamo por el que se les está descontando, y están pidiendo explicaciones a la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña, porque el líder local Isaac Valdez no les ha respondido. Mientras tanto, la rectora de la UAIM viajó a Chiapas, al Séptimo Encuentro de Universidades Interculturales. Ahí, hablaron de los retos que han tenido que afrontar con el COVID-19 las once universidades interculturales. Eso sí, informó que próximamente abrirán sus puertas dos nuevas: una en el valle del yaqui, en Vícam, Sonora, y otra en San Quintín, Baja California. ¿Estarán preparados con los avances tecnológicos para seguir con las clases virtuales, pero de calidad? Ya se verá…

Contradicciones. Ayer, durante la sesión de cabildo, los regidores del municipio se pronunciaron a favor de la creación de una nueva paramunicipal denominada Instituto de Prevención de Adicciones del Municipio de Guasave, y todos aplaudieron por tan importante intención. Lo que llama la atención es que dicha intención surge a la par con la legislación que hay con la nueva Ley Federal de Regulación de la Cannabis, impulsada, por cierto, por los morenistas encumbrados en el poder. La defensa que ha habido en dicha ley es que los trabajadores de la sierra de Sinaloa podrán contar con licencias del estado para cultivar, comercializar y exportar esta planta, donde entraría otra variante, como el riesgo de un mayor impacto en la violencia por la competencia que habría con los grandes productores de este enervante.

El poderío. Tras un análisis a conciencia y de una decisión en colegiado, el grupo Enlace Cívico Magisterial en Sinaloa, que encabeza Daniel Amador, y toda la estructura del SNTE 53, al frente del profe Fernando Sandoval, acordaron no buscar registrarse como partido, pero cobijados bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han tenido algunas bondades que debido a la gran masa magisterial que comprende estos grupos se han sabido colocar en regidurías, en las dirigencias de los municipios, así como en los grupos políticos, poco a poco, cobrando espacios que les permite irse fortaleciendo. Con la visita de líder del SNTE 53, Fernando Sandoval, a Salvador Alvarado para la ratificación de la profesora Isaura Ruelas Reyes en el Onmpri, se refrendó que estos grupos no van a permitir que se deje fuera a su gente.