Tercer Piso

Tienen que ser rentables. Fuerte y claro lo dijo ayer Jesús Valdés Palazuelos: no tiene caso darle una candidatura a quienes ni siquiera ganan en sus casillas. Ahora en el tricolor no basta ser recomendado o afiliado para poder tener derecho a contender por un puesto de elección, debe tener trabajo, demostrar que se ensució los zapatos caminando en las colonias, que no le dio la espalda al partido en la pasada elección popular. En el caso de que haya una persona que demuestre que tiene capacidad y liderazgo, aunque no sea afiliado al partido, tiene las puertas abiertas, pero tendrá que hacer fila. Ayer, el presidente del PRI reconoció a algunos líderes ciudadanos, como Mario Corona, quien pese a la pandemia ha recorrido calles y realizado gestiones para las personas que más lo necesitan. Esto es lo que se requiere en el PRI: darle oportunidades a las personas que trabajan con pasión, y no a todos los que se han escondido en esta pandemia, pidió Faustino Hernández. Ayer, durante la instalación del Consejo Municipal, hubo quienes quedaron felices con la designación; pero otros no, como Paola Gárate, que decidió retirarse por no estar conforme con la forma en la que se llevó el proceso.

Tiempos traen tiempos. De verdad que la fotografía de Gerardo Vargas Landeros con el gobernador Quirino Ordaz Coppel causó revuelo en los círculos políticos durante el fin de semana, tanto que el gobernador de Sinaloa manifestó que está abierto a todos los actores de la vida política de Sinaloa y recibe a todos, sin distinción alguna y sin importar el partido político que se trate o ideologías. Sin embargo, al preguntarle del contenido de la plática que tuvo con el político mochitense, que ha causado polémica por promocionar primero al partido Redes Sociales Progresistas y ahora decir que es de Morena, se quedaron nomás viéndose, pues todo quedó en top secret. Eso sí, el jefe del ejecutivo estatal puntualizó que son amigos, y que fue solo una plática de amigos la que sostuvieron. ¿Será?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tocando fondo. Los pescadores de El Huizache-Caimanero se encuentran viviendo una etapa difícil, catastrófica, por la escasez de producto. Esta temporada es la peor en los últimos diez años —dicen—, y hasta el momento ninguna autoridad relacionada con esta actividad se ha acercado para brindarles el apoyo. La gente que sale a la laguna lo hace con la esperanza de conseguir algo de producto y llevarlo a la mesa, pues para el comercio ya no hay. Los hombres que han dedicado su vida a la pesca lamentan que las autoridades no brinden la atención adecuada y permitan el saqueo de la especie por la falta de vigilancia. Hacen un llamado a la secretaria de Pesca en el estado, Maribel Chollet, a que visite los campos pesqueros del sur del estado y les lleve un aliento de apoyo ante esta difícil situación que viven.

Omisos. La vacunación también es una responsabilidad ciudadana, y con el cambio de clima y la presencia de enfermedades, como la influenza, es vital cumplir con ella. Sin embargo, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, los padres de niños menores de 6 años, que son considerados un grupo vulnerable ante la pandemia, no están acudiendo a ponerles la vacuna a sus hijos, y no solo contra la influenza, sino también el resto de vacunas que vienen en el esquema de la Secretaría de Salud. Quizá estén acostumbrados a que con las brigadas de vacunación no tenían que salir de casa para que les aplicaran las dosis, incluso en las mismas escuelas lo hacían, pero la contingencia sanitaria ha cambiado todo, y también las labores de las brigadas, así que por el bien de los niños deben acudir a los centros de salud u otras instituciones médicas para aplicarles las vacunas correspondientes a su edad.

Buscando el amarre. Tranquilo y sin mucho muestreo por el momento, el diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela se ha mantenido en los últimos días a la espera de la llegada de los tiempos electorales, pues dicen que trae puesta la intención de llegar a gobernar al municipio de Salvador Alvarado, pero no ha buscado acercamiento con ningún partido, porque quiere llegar a ser el candidato a la alcaldía bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Situación que en el tricolor sigue en análisis, pues aseguran que la aceptación y las simpatías en el municipio se mantienen a favor. Además, es de reconocer que la imagen del popular Loco Chenel es garantía de votos, por lo que no se descarta. Así que la moneda está en el aire.