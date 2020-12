Tercer Piso

Cumbre. Este miércoles están convocados todos los aspirantes a la gubernatura de Sinaloa en la Ciudad de México. El propio Mario Martín Delgado Carrillo, presidente de Morena, los está invitando, confirmó el senador sinaloense Rubén Rocha Moya, La cita es en la Ciudad de México, a las 10:00 horas. Antes de Rocha Moya, ya habían aclarado que sí irían sus compañeros de partido, la diputada Merary Villegas —quien aspira a la alcaldía de Culiacán—, y lo mismo hizo Benítez Torres, que ya dijo que sí va, y Estrada Ferreiro también. Es muy probable que sea para establecer acuerdos y venderles la idea de llegar con «unidad» al proceso. Es decir, quizá reciban la orden de someterse y de apoyar al «ungido», mismo que se conocerá a más tardar el 30 de enero del 2021. Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, quien tomara las oficinas del Comité Estatal de este partido recientemente, dijo que a él no lo han invitado de manera previa, pues se trata de reuniones de grupos afines. Incluso, él informó que también estará en este tipo de dinámicas, pero con sus allegados, en la capital del país.

Buscarán candidato de unidad. El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, indicó que todos los aspirantes de Morena a la gubernatura —entre los que él se suma— se reunirán en Ciudad de México para sacar un candidato único a la gubernatura de manera conciliada; de lo contrario, irían a una encuesta. Sobre Gerardo Vargas Landeros, dijo que en el partido a nivel nacional no se ha mencionado su nombre. Benítez Torres dijo que estarían solamente Imelda Castro, Rubén Rocha y él. De ir a consulta, los externos se podrían anotar para el proceso el día 5 de diciembre. Benítez Torres dijo que «apoyaría con todo» al que resulte elegido.

De bonos. Para los que dicen que los puntos de acuerdo en el Senado son «llamados a misa» que nadie atiende, dijo el senador mochitense Mario Zamora durante una transmisión en vivo desde Culiacán: aquí les va una muestra. Ejemplificó que el 20 de mayo presentó, siguiendo la voz de los sinaloenses, un punto de acuerdo en el Senado de la República para que se les diera un bono especial, aparte, a todos los trabajadores de la Salud de Sinaloa que están en la primera línea de riesgo en la atención del COVID-19. El asunto —explicó— es que gracias a las gestiones del gobernador Quirino Ordaz Coppel se logró, y por eso el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, anunció el bono especial para 5 mil trabajadores. Ahora solo falta que sí les llegue, porque algunos trabajadores ya se han quejado de que no les pagan otro anunciado hace varios meses.

No es momento. En días recientes, la presidenta municipal Aurelia Leal abordó el tema de la violencia que se registra en contra de las mujeres, y se negó a eliminar la alerta de género, como se ha querido implementar, pues, a su criterio, Sinaloa no está preparado para eso, e hizo énfasis en que ciertas personas han querido eliminar la alerta de género de un plumazo, refiriéndose, al parecer, a la titular del Ismujeres en el estado, lo cual no se puede permitir, ya que los Gobiernos aún tienen que crear medidas para que la violencia sea erradicada en los cinco municipios que tienen dicho programa en la entidad.

«A mover las…». La que dijo ya basta de tanta guerra hacia el político de parte del ciudadano es la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, quien en su mensaje en el marco del 104 aniversario de la municipalización de Angostura les hizo el llamado a sumarse a servir y a brindar no solo críticas, sino acciones que lleven mejoras para su tierra. «Necesitamos que la gente levante las nal*** de la silla y ponernos todos a trabajar, porque todos tienen algo que dar», dijo, y reconoció que es importante generar y despertar conciencia en la gente de Angostura, porque puede que sean muchas obras, pero si no están preparados para recibirlas y trabajar por su municipio, nunca se tendrá a una sociedad conforme.